قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي: إن قرار مجلس محافظة كركوك بالمشاركة في الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان العراق، قرار خاطئ واستفزازي ومرفوض.

وفيما يتعلق بقرار مجلس محافظة كركوك (شمال العراق) بالمشاركة في الإستفتاء على إستقلال إقليم كردستان العراق، صرح قاسمي؛ ان تصويت مجلس محافظة كركوك على مشاركة المحافظة باستفتاء استقلال كردستان، والذي أعلنت الحكومة العراقية والأمم المتحدة والعديد من الدول الإقليمية وغير الاقليمية رفضها له يعتبر إجراءً خطيراً واستفزازياً، ولا يساعد ليس فحسب على دعم الحوار الأخير في بغداد لتسوية القضايا العالقة، بل سيؤثر أيضاً على مسيرة دعم إنتصارات العراق في محاربة الارهاب.

وصرح: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تحذّر من تداعيات هذا القرار الخاطئ والذي يعد إنتهاكا صارخاً لسيادة العراق ووحدة اراضية، وتؤكد مرة أخرى على ضرورة تمسك جميع الأطراف بالدستور، وترى ان تسوية الإختلافات عن طريق الحوار والآليات القانونية، هو الخيار الأفضل للشعب العراقي، وتعلن رفضها لأي إجراء يؤدي الى تصعيد الأزمات الجديدة في المنطقة وعلى حدود دول الجوار العراقي.

في سياق آخر اعتبر المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الأخيرة لوزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، عن الدور الإقليمي للجمهورية الإسلامية على أنها غير بناءة ومتوهمة.

واعرب بهرام قاسمي عن اسفه من ان أبوظبي تسببت في الكثير من المشاكل في المنطقة خلال السنوات الأخيرة بسبب اتباعها سياسات المغامرة والقرارات التي أكبر من حجمها، بما في ذلك المشاركة في الحرب العدوانية وإراقة الدماء في اليمن، ومحاولة احتلال أجزاء من أراضي اليمن، والتدخل في ليبيا، فضلا عن تحريض الحكومات الإقليمية لفرض الحصار والعقوبات على البلدان الأخرى والتي يجب أن تضع حدا لهذه السياسات المدمرة وغير الفعالة والتوجهات نحو التوتر.

يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ادعى انه إذا استمرت إيران وتركيا بالأسلوب العدواني والنظرة التاريخية أو الاستعمارية أو التنافسية بينهما في شؤون وقضايا عربية، سنستمر في هذا الوضع سواء الآن في سوريا أو في دول أخرى بعد ذلك.