* لابد من استيعاب دروس عيد الأضحى المبارك من اجل احلال السلام وحقن الدماء في المنطقة * الى متى ستراق دماء ابناء سوريا والعراق ولبنان واليمن وفلسطين واماكن أخرى في العالم الاسلامي؟

قال الرئيس روحاني: إن ايران بصفتها بلد كبير، تحظى بقدر كبير من القوة، والشعب الايراني في ظل حضارته العريقة، هو شعب صبور لم يستفد من عناصر قوته سوى للدفاع عن نفسه. وأضاف رئيس الجمهورية، الاربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء: بان الايام الحالية تذكرنا بالسنوات الصعبة والمعقدة الاولى عندما تعرضت الثورة والنظام الاسلامي لضغوط ومؤامرات القوى الكبرى وخاصة امريكا، وفرضهم عقوبات جديدة وحرب على حدودنا الغربية والجنوب غربية. وأضاف: في تلك الظروف إستغلت مجموعات داخل البلاد الأوضاع ونفّذت أوامر تلك القوى، وان ما نراه اليوم من جرائم داعش الوحشية يشبه ما حصل في بلادنا خلال السنوات 1980 الى 1982، والنموذج على هذا ما جرى في مبنى رئاسة الوزراء. وواصل رئيس الجمهورية قائلاً: لكن الشعب الشجاع الذي بثّ فيه الامام الراحل روح الإيمان، أبدى مقاومة اكبر وارادة أقوى وواصل مسيرته بكل صلابة.

وأشار الى ما تحلّى به الشهيدين رجائي وباهنر من خصال حميدة كالتواضع والبساطة في العيش والتضحية والإيثار، وقال: إنهما كانا مثالاً يحتذي به كافة المسؤولين وأبناء الشعب، ويتوجب مواصلة مسيرتهما. وقال روحاني: علينا في اسبوع الحكومة أن نلقي الضوء على ما أنجزته الحكومة، والشعب يجب ان يطلّع على هذه الإنجازات ويبدي رأيه فيها ويرسم لنا مسارات أفضل. ونحن نعتمد على الشعب بعد إعتمادنا على الباري تعالى، واننا بحاجة لدعم وتوجيه شعبنا العظيم وتوجيهات سماحة قائد الثورة. وفي جانب آخر من تصريحاته أشار الرئيس روحاني الى الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة، الشهيد محسن حججي، وقال: إن حججي يبعث على الفخر لما أبداه من قوة وثبات، وواقعة إستشهاده تشير الى مدى إستعداد الشعب والشباب في ايران الاسلامية للتضحية في سبيل تحقيق أهداف ايران السامية. كما أشار رئيس الجمهورية الى قرب حلول عيد الاضحى المبارك، داعياً لاستيعاب دروس هذا العيد والى إحلال السلام ووقف اراقة الدماء في المنطقة، متسائلاً؛ الى متى ستراق دماء أبناء سوريا والعراق ولبنان واليمن وفلسطين واماكن أخرى في العالم الاسلامي؟، مضيفاً: علينا ان نضع يداً بيد ونحول دون ممارسات القتل والوحشية بالمنطقة. وقال: إن ايران كبيرة ومقتدرة وذات حضارة كبيرة، لكن بنفس القدر لها شعب صبور، ونحن لدينا الكثير من عناصر القوة، اما هذه العناصر لم نستخدمها ابداً خلال الاعوام الـ 40 الماضية ضد أحد، وكنا دائماً نستفيد منها للدفاع عن أنفسنا فقط. وأعرب عن أمله في ان يستوعب قادة البلدان الاسلامية دروس هذه الايام والاعياد، وان يحل الهدوء والاستقرار في كافة بلدان المنطقة.