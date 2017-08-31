أكد وزير الزراعة الفيتنامي، خلال ملتقى التعاون التجاري بين إيران وفيتنام الذي أقيم بحضور السفير الإيراني في العاصمة الفيتنامية هانوي، أكد على ضرورة التعاون الثنائي والنهوض بالتبادلات التجارية مع الشرق الأوسط خاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعقد هذا الملتقى مساء الإثنين، بإستضافة وزير الزراعة الفيتنامي نوين سون كونغ، وحضور السفير الإيراني في هانوي صالح أديبي، وحشد من أصحاب الصناعة والنشطاء التجاريين الفيتناميين.

وأشار وزير الزراعة الفيتنامي الى الأرضية الملائمة المتوفرة للتعاون بين فيتنام وإيران في مختلف المجالات كإنتاج المحاصيل الزراعية والمشتقات النفطية والمواد المعدنية وغيرها وحث التجار الفيتناميين على تحديث معلوماتهم حول السوق الإيرانية.

من جانبه، عبر سفير إيران في الفيتنام عن شكره وتقديره لجهود وزير الزراعة الفيتنامي في إنجاح أعمال الإجتماع التاسع للجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت خلال الشهر الماضي في إيران، وكذلك إهتمامه بإقامة الإجتماع الودي بين التجار والنشطاء التجاريين للبلدين.