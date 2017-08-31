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رقم الخبر: 201744 تاريخ النشر: آب 30, 2017 الوقت: 17:48 الاقسام: اقتصاد  
روسيا مستعدة للتعاون مع إيران في مجال تطوير الحقول النفطية

روسيا مستعدة للتعاون مع إيران في مجال تطوير الحقول النفطية

أعلن مساعد وزير النفط الايراني، أمير حسين زماني نيا، عن استعداد شركة (روسنفت) الروسية للتعاون مع الجمهورية الاسلامية في مجال مقايضة النفط الخام وتطوير الحقول النفطية الايرانية بما فيها حقل آزادكان ومارون وياران (جنوب البلاد).

وأكد زماني نيا، في تصريح له يوم الثلاثاء عقب لقائه مسؤولين في الشركة الروسية النفطية، ان شركة (روسنفت) أعلنت استعدادها لمقاضية المنتجات النفطية فضلاً عن النفط الخام مع ايران، وهي جاهزة للتعاون في مجال تنمية عدد من الحقول النفطية في البلاد.

وتعد شركة (روسنفت) أكبر شركة حكومية منتجة للنفط الخام والسوائل الغازية في العالم. وقد بلغ معدل إنتاج الشركة الروسية للنفط خلال العام 2016، اربعة ملايين و660 ألف برميل يومياً.

 
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