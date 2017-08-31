أعلنت عضوة غرفة التجارة في شيراز (جنوب ايران) عن افتتاح فرع للغرفة التجارية المشتركة بين ايران وايطاليا قريباً في مدينة شيراز، وفقاً لمذكرة التفاهم بين الطرفين.

وأضافت يلدا راهدار، الأربعاء، ان غرفة التجارة المشتركة بين ايران وايطاليا من أكبر الغرف التجارية المشتركة لإيران مع الدول الأوروبية والتي تقدم خدمات جيدة في مختلف المجالات لرجال الأعمال .وصرحت بأن ايطاليا لديها علاقات اقتصادية وتجارية جيدة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وافتتاح فرع لغرفة التجارة المشتركة بين البلدين في شيراز، يمثل فرصة جيدة لدوام عرض السلع الإنتاجية من محافظة فارس في أسواق ايطاليا.

وتنشط غرفة التجارة المشتركة بين ايران وايطاليا في شتى المجالات خاصة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والمساعدة لإنجاز المعاملات التجارية والاقتصادية وتبادل التقنيات بين رجال الأعمال الايرانيين والايطاليين وتمهيد الأرضية للمستثمرين في كلا البلدين وتنظيم اللقاءات والندوات وإقامة المعارض.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين طهران وروما دخلت مرحلة جديدة في 2016 بعد زيارة رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينتسي الى طهران تلبية لدعوة من الرئيس روحاني، حيث بدأت الشركات ورجال الأعمال الايطاليين بالتوافد الى السوق الايرانية.

صادرات السلع الايرانية الى ايطاليا سجلت نمواً بنسبة 95 بالمائة في 2016 مقارنة لعام 2015، حيث بلغت 523 مليون يورو في الأشهر السبعة الأولى من عام 2016 بعد أن كانت 267 مليون يورو في نفس الفترة من عام 2015 وفقاً لمركز الاحصاء الوطني الايطالي (ايستات).

وأهم السلع الايرانية المصدرة الى ايطاليا: المشتقات النفطية والمكثفات الغازية والمنتجات الفلزية والبتروكيماوية ومواد الإنشاء والفستق والجلود وأنواع تغطية الأرضيات.