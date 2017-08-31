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رقم الخبر: 201742 تاريخ النشر: آب 30, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: اقتصاد  
دول أوروبية تمنح إيران خطوط إئتمان بقيمة 22 مليار يورو

دول أوروبية تمنح إيران خطوط إئتمان بقيمة 22 مليار يورو

أعلن محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف، عن منح الدنمارك والنمسا وايطاليا ودول أخرى خطوط إئتمان بقيمة 22 مليار يورو لإيران في الايام المقبلة.

وأكد سيف، في مقابلة مع وكالة الإذاعة والتلفزيون الايرانية، توقيع إتفاقية مع كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي لحصول طهران على إئتمان بـ8 مليارات يورو. وأضاف: ان الخطوط الإئتمانية ستستدرج استثمارات في ايران وستعزز الإنتاج والوظائف.

من جهة ثانية، بيّن محافظ البنك المركزي الايراني أنه تم إضافة أكثر من 750 وساطة مصرفية جديدة الى الحجم السابق بعد سريان الاتفاق النووي.

 
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