وأكدت التقارير على أن قيمة السلع المستوردة والمصدرة في إيران خلال الفترة المذكورة تصل إلى 36 ملياراً و635 مليون دولار والتي شهدت زيادة بنسبة 5ر34 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016 والتي كانت 34 ملياراً و778 مليون دولار.

وتصل قيمة إجمالي صادرات إيران غير النفطية خلال الفترة المذكورة إلى 17 ملياراً و193 مليون دولار، حيث شهد قطاع صادرات البتروكيماويات نمواً خلال هذه الفترة ووصلت إلى 6 مليارات دولار. كما شهدت الصادرات غير النفطية الإيرانية‌ إلى الصين نمواً بنسبة 10 بالمائة خلال الشهور الـ5 الماضية إلى جانب العراق الذي شهد نمو استيراد السلع الإيرانية بنسبة 4 بالمائة وكوريا الجنوبية بنسبة 8 بالمائة. وأهم السلع الإيرانية المصدرة إلى مختلف دول العالم هو السوائل الغازية والبولي اثيلين غريد والبروبان السائل.

وشملت البضائع المصدرة عبر الجمارك الايرانية خلال الشهور الخمسة بالترتيب، مكثفات الغاز 92ر2 مليار دولار والبولي اثيلين غريد فيلم 652 مليون دولار، والبروبان المسال 576 مليار دولار، فضلاً عن الزيوت الخفيفة والمشتقات بإستثناء البنزين 555 مليون دولار، والميثانول 498 مليون دولار. ولفتت بيانات الجمارك الى أن الصين استوردت بضائع من ايران بـ 743ر3 مليار دولار، والعراق 604ر2 مليار دولار، والإمارات 583ر2 دولار، وكوريا الجنوبية 676ر1 مليار دولار، والهند 199ر1 مليار دولار. وسجلت واردات البضائع خلال فترة 21 مارس/ آذار - 22 أغسطس/ آب 2017 مستوى 442ر19 مليار دولار، مرتفعة 49ر16 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2016.