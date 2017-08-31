أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري، الثلاثاء، أنه ينبغي إشراك القطاع الخاص في إتخاذ القرارات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة تعديل القوانين والمقررات التي تزاحم النشاط الاقتصادي في ايران.

وخلال مراسم تقديم وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني الجديد وتوديع الوزير السابق، أشاد إسحاق جهانغيري بالمهندس نعمت زادة، الوزير السابق للصناعة والمناجم والتجارة، وقال إن لديه شخصية محببة ومحترمة وأن الناشطين الاقتصاديين يعرفون قدر جهوده. كما وصف جهانغيري الوزير الجديد للصناعة والمناجم والتجارة بأنه مدير خلوق ومثابر، مضيفاً: ان السيد شريعتمداري قام بنشاطات هامة منذ بداية الثورة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكان له دور مؤثر للغاية.

وأكد أنه ينبغي أن يكون القطاع الخاص صاحب الدور الرئيسي في الصناعة والمناجم والتجار في ايران، وقال: ان القطاع الخاص يديره أشخاص عقلاء ويعرفون أنه عندما تطلب الحكومة مشاركتهم، هل إن هذا استدعاء بسبب المشكلات والظروف الطارئة للحكومة وبسبب قلة الميزانية، أم أنه قناعة دائمة. وتابع: انه لا يوجد أي سقف لنشاط القطاع الخاص، ويمكنه أن يحقق نمواً بأي مدي يرغب.. ولابد أن يتولى القطاع الخاص إدارة عجلة الاقتصاد في البلاد.

وأردف جهانغيري: لا ينبغي أن يكون القطاع الخاص فقط منفذاً لسياسات الحكومة، بل يجب أن يشارك في وضع السياسات، وإن أهم ما يمكن للحكومة فعله هو أن تشرك القطاع الخاص أثناء اتخاذ القرارات بشأن القضايا المرتبطة بالنشاط الاقتصادي لهذا القطاع.. وان هيئة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص تعد إحدى الهيئات التي تتابع هذا الموضوع، داعياً وزير الاقتصاد والشؤون المالية ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الى أن يبذلا جهودهما من أجل زيادة فاعلية هذه الهيئة وأيضاً سائر المؤسسات المدنية للقطاع الخاص.

واختتم جهانغيري قوله: من حسن الحظ أن الأجواء الدولية أصبحت مناسبة اليوم، وعلينا أن نقوم بإجراءات أكثر جدية في مجال تنمية الصادرات، وعلى وزارة الصناعة باعتبارها مركز الثقل للتخطيط وتقديم المقترحات بشأن الصادرات، أن تنشط في هذا المجال أكثر مما مضى.

من جانبه، قال مدير عام الشؤون الإستثمارية في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية: ان ايران استقطبت ما يعادل 7 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية في المجالات الصناعية والمنجمية والتجارية خلال مرحلة ما بعد الإتفاق النووي. وأضاف أفروز بهرامي، خلال المراسم: ان الاستثمارات دخلت البلاد في إطار 103 مشاريع، دشنت منها حتى الآن 41 مشروعاً، ويتم حالياً إنجاز 62 مشروعاً آخر.

وفي جانب آخر من تصريحاته، دعا بهرامي وزير الصناعة والتجارة والمناجم الايراني الجديد، محمد شريعتمداري، الى تعزيز حضور النساء في الوزارة، مبيناً ان حضور المرأة الايرانية في مناصب رفيعة بوزارة الصناعة شهد زيادة بنسبة 44 بالمئة خلال الحكومة السابقة.