في ظل الصفقات الخياليّة لانتقالات لاعبي كرة القدم بين الأندية الكبيرة، وآخرها الصفقة المدوية للبرازيلي نيمار من فريق برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

فقد أصبح من المستحيل أن نتخيل يوماً بأن بعض اللاعبين قد انتقلوا بين الأندية دون مبالغ مادية! هنا سنعرض عليكم أغرب عروض التعاقدات بين اللاعبين والأندية.

* زات نايت مقابل 30 سترة رياضية

لم يوقع اللاعب البريطاني زات نايت عقداً مهنياً مع فريق (روشال أوليمبك) الذي كان يلعب به، لذلك عندما تم انتقاله إلى فولهام في 1999، أرسل محمد الفايد رئيس نادي فولهام 30 سترة رياضية لنادي روشال أوليمبك كهدية للشكر. لعب زات نايت 150 مباراة مع فولهام، انتقل بعدها لأستون فيلا، بعرض 3.5 مليون دولار، وهو يلعب حالياً مع بولتون واندرز.

* إيان رايت مقابل بعض أوزان الصالة الرياضيّة

المهاجم البريطاني أيان رايت انتقل من غرينتش برو إلى كريستال بالاس في 1985، ولعب 6 سنوات في هذا الفريق مقابل معدات لصالة تأهيل اللاعبين في النادي. وانتقل بعدها إلى الإرسنال ليصبح من نجوم الدوري الإنكليزي.

* ماريوس سيوارا مقابل 15 كيلوغراماً من السجق

انتقل اللاعب الروماني ماريوس كوركا في عام 2006 من فريق الدرجة الثانية (يو تي أراد)، لفريق الدرجة الرابعة (ريجال هورنيا) مقابل 15 كيلوغراماً من السجق. وبعد إتمام هذه الصفقة قرَّر اللاعب اعتزال كرة القدم بشكل نهائي على الفور، بسبب موجة السخرية الكبيرة التي لم يتحملها.

* أيون رادو مقابل 2 طن من اللحوم

في عام 1998 عانى فريق جيول بيرتوساني الروماني من أزمات مادية، بسبب هبوطه للدرجة الأدنى، ما اضطره لبيع أهم لاعبيه المدافع يون رودو لنادي (كيما رامنيكو فالكيا)، مقابل 2 طن من اللحوم (2000 كيلوغرام). وبرَّر رئيس النادي هذه الصفقة بأن بيع تلك اللحوم سيعود بأرباح يُمكن من خلالها دفع مستحقات اللاعبين.

* هيو مكليناهان مقابل ثلاجة آيس كريم

كان لويس روكا، المدرب المُساعد في مانشستر يونايتد يمتلك مشروعاً خاصاً لبيع الآيس كريم، وقرر حينها التبرع بثلاجة آيس كريم لدعم نادي ستوك بورت المتعثر مادياً، مقابل ضم اللاعب هيو ماكلينهان. وقد تم هذا بالفعل عام 1927 ولعب ماكلينهان 112 مباراة مع مانشستر يونايتد، وانتقل بعدها لفريق نوتس كونتي.

* كينيث كريستنسن مقابل 75 كيلوغرام من الجمبري

الصفقة الأكثر غرابة في تاريخ كرة القدم هي انتقال اللاعب النرويجي كينيث كريستينسن، الذي كان مهاجماً متميزاً في فريق فيندبارت للعب في صفوف نادي (فليكوري آي إل)، مقابل 75 كيلوغراماً من الجمبري، وهو ما يعادل وزن اللاعب.