تمكنت رينو تيراي يابانية من الفوز في مسابقة لأزياء وتزيين الأموات، في أكبر معرض للجنازات في البلاد، يعمل على إحياء الفن القديم في تلبيس الأموات.

ووفقا لتراث الشينتو، هزمت تيراي 3 منافسين وصلوا إلى التصفيات النهائية، خلال معرض (صناعة الحياة 2017) في طوكيو، وهو حدث يحتفي بتقاليد تنقية أراوح الجثث، من خلال جعل المتوفين يظهرون في أبهى حلة.

وقالت تيراي (لقد تدربت بشكل يومي استعداداً لهذه المسابقة. واستعنت بأشرطة الفيديو، وكنت أسأل نفسي: هل يبدو هذا جميلاً؟ هل تعاملت مع المتوفى بشكل جيد؟).

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تنص تعاليم الشينتو على أن الميت يكون نجساً بعد الموت، وتساعد عملية جعله يرتدي ملابس لائقة أمام أقربائه، على تنقية روحه، قبل أن ينتقل إلى العالم الآخر.

وقال كيمورا كوكي، رئيس أكاديمية أكوريبيو، إن مجتمع الشيخوخة الياباني زاد الطلب على المتعهدين ذوي المهارات الخاصة، مضيفاً: (هناك نحو 2000 شخص على الأقل تدربوا على تلبيس الموتى).