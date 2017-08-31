أنشأت كويتية مهتمة بتربية القطط أول فندق 5 نجوم مخصص للقطط يستوعب نحو 60 قطة، ويمنح لأصحابها فرصة لمتابعتها من منازلهم أو أينما كانوا من خلال تواصل موظفي الفندق معهم.

انتقلت استضافة القطط والحيوانات الأليفة في المنزل بمقابل مادي، إلى إنشاء فندق مخصص لها هو الأول من نوعه في الكويت. ويقدم الفندق خدمات الرفاهية للقطط المدللة التي تقيم فيه.

وقالت شيماء الحامدي صاحبة الفندق إنها مهتمة بتربية القطط بشكل شخصي، وتعمل منذ خمس سنوات على استضافة القطط في منزلها، قبل إنشاء فندق مؤخرا، مخصص للقطط يستوعب نحو 60 قطة.

وأضافت الحامدي أن منسوب العمل بالفندق يرتفع في فصل الصيف والأعياد والعطلات الرسمية مقارنة بالمواسم الأخرى، وذلك لسفر أصحاب القطط، مبينة أن الفندق محجوز بالكامل حالياً.

وأوضحت أن زبائن الفندق من أصحاب القطط، هم شريحة كبيرة، وأبدت مفاجأتها من اهتمامهم ودقة متابعتهم للقطط.

وأشارت إلى أن الفندق يضم غرفاً خاصة للقطط توفر لها أسباب الراحة والعناية والاهتمام والهدوء واللهو، بمواصفات 5 نجوم، وفي درجة حرارة مناسبة للمكان مستقرة عند 25 درجة مئوية، بالإضافة إلى الاستحمام وقص الأظافر والشعر من خلال طاقم مختص على رأسه طبيب بيطري يتابع الحالة الصحية للنزلاء.

وأكدت الحامدي، التي عادت للتو من معرض في إيطاليا، أن عالم القطط واسع ويحتاج إلى متابعة ومعرفة بأنواعها، مضيفة أن الفندق مجهز بكاميرات متابعة على مدار الساعة.

ويمنح الفندق ميزة إضافية لأصحاب القطط بإتاحة الفرصة لمتابعتها من منازلهم أو أينما كانوا من خلال تواصل موظفي الفندق معهم؛ حيث يرسلون لهم الصور والفيديوهات بإنتظام (نحو 3 فيديوهات يومياً)، لتبين لهم الجدول اليومي لحياة القط.

وأوضحت الحامدي أنها تتقاضى يومياً نحو 4 دنانير (13 دولاراً) مع توفير الطعام الخاص والإشراف الطبي، لافتة إلى أنها تخطط لتوفير مكان جديد بهدف التوسع.

وذكرت أن هناك تصنيفا للقطط داخل الأماكن بحسب أنواعها، كي لا يحدث تزاوج بينها، وقالت: (لا نستقبل قططاً عمرها أقل من شهرين ونصف الشهر كي تكون قد تجاوزت مرحلة التطعيم).

وأشارت إلى أن الفندق يقدم خدمة (قص الشعر والأظافر، والاستحمام) للقطط غير النزيلة فيه أيضاً.

وأفادت أنه سعياً نحو المزيد من الأمان والمتابعة، تعمل الكاميرات بكل مكان على نقل الصورة (أون لاين)، ومزودة بأجهزة إنذار للتعامل مع أي طارئ، مبينة أنهم لم يواجهوا أي طارئ. هذا إلى جانب المتابعة الدقيقة من الموظفين على مدار 12 ساعة من الـ10 صباحا إلى الـ10 مساء، موعد نوم القطط.

وقالت الحامدي إن (هناك نادياً في الكويت يدعى نادي الكي كات، تابع للمنظمة الأميركية ‘Kfa’ وهي عضو فيه، ويضم عدداً كبيراً من الدول).

وأشارت إلى أن النادي ينظم مسابقة سنوية على مستوى قارتي آسيا وأفريقيا، والقطط الفائزة تنافس في البطولات العالمية. وأوضحت (شاركنا في المسابقة وفاز القط كليفر بلقب ثاني أجمل قط بالعالم، وحظى بتكريم في مدينة شيكاغو الأميركية هذا الصيف).

وأفادت الحامدي حول أنواع القطط النزيلة، أن هناك السكوتش فيلد، البوب تيل، السبينيكس، صاحبة الذيل القصير، والحبشية التي ليس لديها شعر، وغيرها من القطط الإيرانية، والبنغالية، والعربية.

ويتهافت الكويتيون على أماكن استضافة الحيوانات خصوصاً خلال الصيف ومواسم الأعياد.