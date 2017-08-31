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رقم الخبر: 201734 تاريخ النشر: آب 30, 2017 الوقت: 17:41 الاقسام: دوليات  
البابا يحثّ قادة العالم على حماية البيئة

البابا يحثّ قادة العالم على حماية البيئة

حثّ بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، قادة العالم على اتخاذ إجراءات من شأنها حماية البيئة. وقال البابا فرانسيس- وفقا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية يوم الأربعاء:

 على الجميع التّحلي بالإحترام والمسؤولية تجاه البيئة..نناشد من لهم أدوار مؤثرة أن يستمعوا إلى صرخات كوكب الأرض وصرخات الفقراء والذين يعانون بالدرجة الأكبر من اختلال التوازن البيئي. وأعلن البابا أنه سيصدر مع بطريرك المسيحيين الأرثوذكس البطريرك بارثولوميو بيانا مشتركا في هذا الصدد.

وأعلن البابا تخصيص يوم الأول من سبتمبر لإقامة الصلاة من أجل البيئة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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