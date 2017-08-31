  • الخميس ٨ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الخميس , أغسطس 31, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201733 تاريخ النشر: آب 30, 2017 الوقت: 17:39 الاقسام: دوليات  
ماكرون و"كلبه" يلتقيان وزير خارجية ألمانيا

ماكرون و"كلبه" يلتقيان وزير خارجية ألمانيا

حرص الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، على إحضار "كلبه" الذي يدعى "نيمو"، في لقاء رسمي مع وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي من المقرر له إلقاء خطابا في الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين في باريس.

 وداعب وزير الخارجية الألماني، كلب ماكرون، عقب وصوله قصر الإليزيه، فيما تواجد "الكلب نيمو" في اللقاء الرسمي الذي جمع الرئيس الفرنسي بزيجمار جابريل. وتبنى ماكرون الكلب خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0645 sec