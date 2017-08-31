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|رقم الخبر: 201733
|تاريخ النشر: آب 30, 2017
|الوقت: 17:39
|الاقسام: دوليات
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ماكرون و"كلبه" يلتقيان وزير خارجية ألمانيا
حرص الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، على إحضار "كلبه" الذي يدعى "نيمو"، في لقاء رسمي مع وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي من المقرر له إلقاء خطابا في الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين في باريس.
وداعب وزير الخارجية الألماني، كلب ماكرون، عقب وصوله قصر الإليزيه، فيما تواجد "الكلب نيمو" في اللقاء الرسمي الذي جمع الرئيس الفرنسي بزيجمار جابريل. وتبنى ماكرون الكلب خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.
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