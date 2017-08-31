ماكرون و"كلبه" يلتقيان وزير خارجية ألمانيا حرص الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، على إحضار "كلبه" الذي يدعى "نيمو"، في لقاء رسمي مع وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي من المقرر له إلقاء خطابا في الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين في باريس.