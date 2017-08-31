بإرادة شديدة وغريبة لا يتحملها أعتى الرجال، تمكن طفل في السابعة من عمره من المقاومة والعيش بنصف قلب يعمل ورغم خضوعه لأكثر من 60 عملية جراحية إلا أنه تمكن من الحصول على لقب (الملاكم الصغير).

وحسب صحيفة (ديلي ستار)، رفض الطفل لوكاس تالبوت الاستسلام للإعاقة ولم يسمح لها بمنعه من العيش حياة طبيعية، حيث قرر ممارسة رياضة الملاكمة بشكل أسبوعي مع شقيقه إسحاق.

ورغم تحذيرات الأطباء من كثرة التمارين الرياضية بالنسبة لـ لوكاس، وضع المدربون في مدرسة الملاكمة المحلية برنامج مناسب له يتيح مشاركته في التمارين بشكل آمن.

وتقول والدته باتريشيا من مقاطعة سومرست الإنجليزية: (لوكاس يعتبر من أكثر الأطفال المدهشين الذين عرفتهم، ليس لأنه ابنى فحسب لكنه يلهمني بشكل يفوق التصور).

وأضافت: (ونظراً لصحته ينبغي عليه عدم لعب الملاكمة، لكنه يمارس تلك الرياضة رغم المخاطر ويعشق هذه اللعبة التي تمنحه المزيد من الثقة).