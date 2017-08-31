قالت الشرطة الهندية يوم الأربعاء: إن ستة أشخاص على الأقل بينهم طفلان لقوا حتفهم في سيول ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة دمرت منازل وعطلت الحياة المرورية في مومباي العاصمة المالية للهند.

واستؤنفت خدمة القطارات ببطء وتوجه عشرات من ركاب الضواحي إلى أعمالهم سيرا على الأقدام في المدينة التي يقطنها 20 مليونا وتوجد بها أكبر بورصتين في الهند. وما زالت المياه تغرق بعضا من الأراضي المنخفضة بعد أن هطلت على المدينة أمطار في يوم واحد.