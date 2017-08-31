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رقم الخبر: 201731 تاريخ النشر: آب 30, 2017 الوقت: 17:40 الاقسام: دوليات  
مقتل 6 في سيول موسمية في الهند

مقتل 6 في سيول موسمية في الهند

قالت الشرطة الهندية يوم الأربعاء: إن ستة أشخاص على الأقل بينهم طفلان لقوا حتفهم في سيول ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة دمرت منازل وعطلت الحياة المرورية في مومباي العاصمة المالية للهند.

 واستؤنفت خدمة القطارات ببطء وتوجه عشرات من ركاب الضواحي إلى أعمالهم سيرا على الأقدام في المدينة التي يقطنها 20 مليونا وتوجد بها أكبر بورصتين في الهند.  وما زالت المياه تغرق بعضا من الأراضي المنخفضة بعد أن هطلت على المدينة أمطار في يوم واحد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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