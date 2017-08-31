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|رقم الخبر: 201730
|تاريخ النشر: آب 30, 2017
|الوقت: 17:40
|الاقسام: دوليات
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مقتل شخصين في هجوم انتحاري شرق أفغانستان
لقي شخصان مصرعهما الأربعاء نتيجة تفجير انتحاري قرب مقر النائب في البرلمان الأفغاني ظاهر قادر بمدينة جلال آباد بشرق أفغانستان.
وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن المكتب الصحفي لمحافظ ولاية ننكارهار بأن انتحاريبن نفذا هجوما على مقر البرلمان الأفغاني في عاصمة الولاية، موضحة أن حرس المقر قتل أحد المهاجمين، بينما فجر الإرهابي الثاني نفسه، مما أسفر عن مقتل اثنين من الحراس. وذكرت وكالة "رويترز" أن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنى المسؤولية عن تنفيذ هذا الهجوم الانتحاري.
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