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رقم الخبر: 201729 تاريخ النشر: آب 30, 2017 الوقت: 17:23 الاقسام: منوعات  
فشلت 8 مرات بإمتحان القيادة فكانت المفاجأة

فشلت 8 مرات بإمتحان القيادة فكانت المفاجأة

في حادثة غريبة جداً ضجت مواقع التواصل في الساعات الماضية بمقطع فيديو مثير نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، يظهر سيدة صينية إنقلبت سيارتها اثناء اختبار الحصول على رخصة القيادة، بعدما فشلت في الحصول عليها 7 مرات.

السيدة (زينج) صدمت سيارة المدرب بشجرة، وانقلبت بها خلال استعدادها للإمتحان، لتكون المرة الثامنة التي تخفق في اجتياز الاختبار.

(زينج) أكدت إنها بسبب التوتر ضغطت على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل، ولحسن الحظ لم يصاب أي أحد بأذى.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي حيث حصد نسب مشاهدة عالية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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