قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأربعاء: إن هناك إمكانات ضخمة لتعاون بلاده مع الهند، وذلك سعيا لرسم صورة إيجابية للعلاقات الشائكة بين البلدين قبل زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للصين الأسبوع المقبل.

واتفق البلدان هذا الأسبوع على وقف التصعيد في مواجهة استمرت أكثر من شهرين على الحدود المتنازع عليها بينهما قبل أن تنطلق يوم الأحد قمة مجموعة بريكس التي تضم أيضا إلى جانب الصين والهند البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا.

وقال وانغ في إفادة صحفية قبل القمة التي تعقد في مدينة شيامن بجنوب شرق الصين وسيحضرها مودي إن من الطبيعي حدوث خلافات بين الجارتين الكبيرتين.

وأضاف: المهم هو أن نضع هذه المشاكل في مكانها الطبيعي ونتعامل معها على نحو ملائم ونسيطر عليها بروح من الاحترام المتبادل واستنادا إلى التوافق بين زعيمي البلدين.

وتابع: هناك إمكانات ضخمة للتعاون بين الصين والهند.

وبدأت المواجهة في منطقة الهيمالايا عندما أرسلت الهند قوات لمنع الصين من بناء طريق في منطقة دوكلام النائية غير المأهولة التي تتنازع الصين وبوتان السيادة عليها.

وقالت الصين إن قواتها ستواصل الدوريات في دوكلام التي تعرف في الصينية باسم دونغلانغ. وأشار وانغ إلى أنه يأمل أن تكون الصين قد تعلمت درسا مما حدث.