قال دنيز بايكال نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض والرئيس السابق للحزب: إن تركيا تتجه الأن صوب أوضاع مصر في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وذكرت صحيفة " زمان" التركية المعارضة أن بايكال أوضح أن كل صعود سيعقبه هبوط وأن نظام أردوغان بدأ بالانهيار، مشيرا إلى أن الشعب التركي أصبح مقتنع أن تركيا تتجه صوب وضع مصر في ظل حكم المعزول مرسي ووضع سوريا في ظل حكم نظام بشار الأسد ووضع العراق في ظل حكم صدام حسين.

وأشار "بايكال" الى أن الوقت قد حان لنهاية هذا النظام مطالبا المواطنين بالتحلي بالصبر، مشددا أن النظام سيزول قريبا، مضيفا أن الحكومة التركية فرضت الوصاية على عدد من الشركات بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، مفيدا أن هؤلاء الوصاة حصلوا على رواتب بقيمة 80 ألف ليرة وأن هذا الأمر تسبب في القضاء على العديد من الشركات.

هذا وتساءل بايكال عمن سيراقب أردوغان كرئيس للجمهورية في الوقت الذي يعين هو القضاء في البلاد، مؤكدا أنه لا يمكن قبول دستور وقانون كذا.

من جهتها وجهت السلطات الأمريكية تهما إلى 19 شخصا بمن فيهم 15 من أعضاء جهاز الأمن التركي، وذلك لاعتدائهم بالضرب على متظاهرين خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن في أيار / مايو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وكان شجار نشب بين معارضين للرئيس أردوغان معظمهم من الأكراد وبين مؤيديه أمام مقر السفير التركي في العاصمة الأمريكية واشنطن، أسفر عن إصابة 9 أشخاص واعتقال اثنين آخرين،

وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة الأمريكية، في أيار / مايو الماضي.

وأقدم مرافقون للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاعتداء بالضرب على المتظاهرين.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة اشتباك حراس الرئيس رجب طيب أردوغان، مع متظاهرين خارج مبنى السفارة التركية في واشنطن.