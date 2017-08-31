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رقم الخبر: 201722 تاريخ النشر: آب 30, 2017 الوقت: 16:15 الاقسام: منوعات  
أطول جسر في العالم جاهز للإفتتاح

أطول جسر في العالم جاهز للإفتتاح

أنجزت إسكتلندا، بناء جسر يربط العاصمة إدنبره بشمالي البلاد عبر نهر فورث، منهية بذلك أضخم مشروع في مجال البنى التحتية على مدى جيل.

وجسر (كوينزفيري كروسينغ) هو ثالث جسر تبنيه إسكتلندا خلال ثلاثة قرون.

وذكرت وكالة (رويترز) أن الجسر الذي استغرق بناؤه 6 أعوام سيفتح أمام حركة المرور.

ويتكون الجسر من ثلاثة هياكل ترتفع فوق بعضها بعضا مثل الأشرعة، وهو أطول جسر من هذا الطراز في العالم إذ يبلغ طوله 2.7 كيلومتر.

ويبلغ ارتفاعه 210 أمتار فوق ارتفاع المد، فيما تصد الحواجز الرياح وتحمي المركبات من الرياح العاتية الشائعة فوق نهر فورث.

وتطلب العمل الهندسي الضخم 35 ألف طن من الصلب للأجزاء العلوية و15 ألف طن من الخرسانة المسلحة.

وبلغت التكاليف 1.35 مليار جنيه استرليني (1.75 مليون دولار)، وهي أقل من الميزانية المخصصة البالغة نحو مليار ونصف المليار جنيه.

وافتتح جسر فورث، وهو جسر للسكك الحديدية أحمر اللون عام 1890، ويعد أول هيكل ضخم في بريطانيا يشيد من الصلب.

وافتتح جسر فورث الثاني عام 1964 وهو يستخدم حالياً بشكل أساسي لمرور مركبات النقل العام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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