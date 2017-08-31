صدق من قال أن «لكل جواد كبوة» وهو لا يقصد شخصاً ما اسمه جواد وإنما يقصد الحصان ذاك اللي كتبنا عنه قبل أيام وقلنا «ركبنا على حصان نتفسح سوى.. زلق الحصان.. وتكربسنا سوى»..

لماذا قال الحصان ولم يقل البغل أو الحمار.. ذاك أن البغل أو الحمار يقضي مسيرته كلها كبوات.. بينما الجواد يمتاز بمسيرة العزم والحزم ويمكن أن تحصل له كبوة واحدة.. ايوة واحدة وبس..

مش معقول يا زغلول تقوم من كبوة وتقع بكبوة أخرى.. يبقه أن حضرتك مش جواد.. ربما تكون عاطف عبدالجواد.. وقد اعتدنا في عالم الصحافة على صنفين من الكتاب والمحللين السياسيين الأول زي الجواد.. يمشي حلو وكويس ويحترم عقولنا ولربما يفاجئنا بكبوة.. والثاني زي البغل!! نهيق ونعيق وطاق طيق الملك سلمان فاتح أولى القبلتين!! وسما المصري تثبت أن «الأخوان» بعيدون عن الإسلام!! ونتن ياهو يدعم «المجاهدين» في سوريا.. وترامب سند للسنّة المظلومين ضد الشيعة الظالمين!! والخ الخ..

منذ مدة من الزمن امتدحت كاتباً صحفياً فلسطينياً اسمه خالد الجيوسي.. يرفض السكوت على ما يجري في اليمن من مجازر.. يرفض التغول الأمريكي.. يقاوم الاحتلال والغطرسة والإجرام الصهيوني.. لا يتملق للحكام ويندد بجرائمهم ضد الشعوب.. تحرري مقاوم الخ الخ..

للأسف فاجأني الاستاذ خالد قبل ايام بمقال «عنطوازي» لا هو عناد ولا هو فنطازي استند في كل ما قال لقول امرأة عراقية قالت: «الأميركان اعطونا الحرية وسلبوا منا الأمن بينما في السابق اعطانا صدام الأمن وسلب منا الحرية!!.

هذه المقولة للأسف الشديد تمر مرور الكرام وبسهولة على الكثير من الأشقاء الفلسطينيين والأردنيين وغيرهم.. انها مبنية على كذبتين كبيرتين واعجباً ان تنطلي على انسان عاقل زي خالد.. اقسم لك بالله العظيم يا أستاذ جيوسي لم يعطنا الأميركان الحرية.. وما نتمتع به اليوم في العراق هو ثمرة لجهادنا وجهودنا ودمائنا ووعينا حيث غصت شوارعنا بالمظاهرات في أول أيام الاحتلال مطالبة بخروج الأميركان وما فعلته مقاومتنا ليس بخافٍ على أحد..

أما الكذبة الثانية الأكثر خطورة هي أن صدام وفر الأمن للعراقيين!! وكيف تنسون الحروب مع كل الجيران وكل المكونات في الداخل بما فيهم أهلنا السنّة الكرام.. يا أستاذ خالد كان الصداميون يقتلوننا ويقطعون أوصالنا ويسبون نسائنا ويقلعون أظافرنا في أقبية مظلمة والآن هم يفعلون الشيء نفسه في العلن في الشوارع والأسواق.