ولد في ادلب عام، 1921. تلقى تعليمه الابتدائي في ادلب والثانوي في حلب وتخرج في جامعة دمشق حاملاً الإجازة في الحقوق. عمل في الترجمة والصحافة.عضو جمعية القصة والرواية.

ميزة حسيب كيالي عن غيره من الساخرين انه قارىء نهم وفطين، قدر نهمه الى الكتابة: قصصاً ومسرحيات ومقالات وشعراً فرزدقياً في جلسات الفرفشة، وقدر نهمه للطرافة والنوادر والمقالب أسلوب عيش وحياة، ينفذ مقالبه العملية بأصدقائه، كمقالبه بمحمد بالحريري، وكانا استأجرا غرفة على أطراف الغوطة للكتابة والسهر وأشياء أخرى، وكمقالبه بمبغضيه وكانوا أكثر من الهم على القلب لسلاطة قلمه ولسانه، وامتعاضه الساخر من أرباع الكتبة خصوصاً، ومن أنصافهم، فكيف إذا قفزوا الى واجهات دكاكين مؤسسات الثقافة والصحافة من مخلفات مطابخها، حتى ان حسيباً قد تخصص في تحريف أسمائهم بما يتناسب مع دواخلهم، فيما كانوا يجهدون لاخفائها خلف الاقنعة.

من فرادة حسيب كذلك، براعته في الترجمة عن الفرنسية، حتى لكأنه قد زحط الى طشت الولادة، قاعدا، وبين يديه احد مجلدات «راسين»! وبالطبع ابتكاره «لغة ثالثة» خاصة به، مزيجا من الفصحى في العامية، والعامي في الفصيح، خصوصا في قصصه التي وحد فيها شخصياتها الشعبية بمنطوقها لغة للحوار، وحتى في السرد، وفي هذا كان حسيب نسيج وحده بين القاصين العرب.

ولكثرة اعتنائه بالتفاصيل في نصوصه جميعها مكتوبة وشفاهية، كان حسيب كيالي يستطيع التقاط اي تفصيل في كتابات غيره، ليناوشهم به، حتى المجيدين منهم، كما فعل بفيصل خرتش الذي اهداه بالبريد روايته الاولى «موجز تاريخ الباشا الصغير» فما كان من حسيب الا الاشادة بها في مقالة له، بمقطع قصير للغاية.

مؤلفاته:

مع الناس- قصص- بيروت 1952، أخبار من البلد- قصص- بيروت 1954، - مكاتيب الغرام- رواية- بيروت 1956، الناسك والحصاد- مسرحية شعرية غنائية- دمشق 1969، أجراس البنفسج الصغيرة- رواية- بيروت 1970، رحلة جدارية- قصص- 1971، حكاية بسيطة- قصص- دمشق 1972، المهر زاهد- حكاية شعبية ممسرحة- دمشق 1973، تلك الأيام- قصص- دمشق 1977، مسرحيات في خدمة الشعب- دمشق 1978، الحضور في أكثر من مكان- قصص- دمشق 1979، المارد- قصص- دمشق 1982، قصة الأشكال- قصص 1991، من حكايات ابن العم- قصص 1992، نعيمة زعفران- رواية 1993.