حصل الفیلم الإيراني «الأصفر» (زرد) من إخراج مصطفی تقي زاده في ثاني عرضه الدولي علی جائزتين رئیسیتین في القسم التنافسي من مهرجان «bridge of art» الدولي للأفلام بروسیا.

والفیلم هو من أول أعمال سینمائیة طویلة للمخرج تقي زاده والذي قد نال جائزة خاصة بلجنة التحكیم لأفضل إخراج وأفضل ممثلة لدور رئیسي في مهرجان شنغهاي الدولي الذي یعتبر من أفضل مهرجانات العالم وتمكن الفیلم في مهرجان bridge of art الروسي من نیل جائزتي أفضل سیناریو وأفضل فیلم .

وأقیم المهرجان بجولته الثالثة في غضون الفترة الواقعة ما بین الـ ۲۳ حتی الـ ۲۸ أغسطس/آب في مدینة روستوف الروسیة .

والفيلم السينمائي الإيراني «الأصفر» (زرد) من اخراج «مصطفى تقي زادة» وانتاج «كامران مجيدي» وجاء في ملخصه « نحن أناس غرباء.. فاليوم يختلف كثيرا عن الغد».

هذا ومن المقرر أن يعرض الفيلم على جمهور السينما الايرانية في بداية الخريف المقبل.