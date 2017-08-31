حصل الفيلم الايراني القصير «مهرآباد الجنوبي» (مهرآباد جنوبي) للمخرج امين اشرفي على الديبلوم الفخري من مهرجان « Action On Film» الدولي بأمريكا.

ويهدف المهرجان الى إتاحة فرص للتواصل المفيد والتخصصي بين السينمائيين وستتنافس الافلام المشاركة فيه في لاس فيغاس.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الـ17 من اغسطس الجاري واستمرت لغاية الـ26 منه في ولاية أريزونا الامريكية.

ويحكي «مهرآباد الجنوبي» قصة صبي يعشق كرة القدم ويقضي معظم اوقاته في الرياضة ...

يشار الى أن «مهر آباد الجنوبي» هو أحد الاحياء القديمية بجنوب العاصمة الايرانية طهران قرب مطار مهر اباد الدولي.