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رقم الخبر: 201669 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 20:24 الاقسام: عربيات  
ليبيا: ترقب لهجوم جديد على منطقة الهلال النفطي الحيوية

ليبيا: ترقب لهجوم جديد على منطقة الهلال النفطي الحيوية

وسط حالة من الترقب لهجوم جديد قد تتعرض له منطقة الهلال النفطي التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، من قبل ميليشيات مسلحة بعضها محسوب على حكومة الوفاق الوطني، قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في اشتباكات وقعت في منطقة سوق الخميس والهيرة جنوب غربي مطار طرابلس.

جاء ذلك في وقت كان من المفترض أن يقدّم المبعوث الدولي غسان سلامة، إحاطته الأولى إلى مجلس الأمن عن جهوده لحل الأزمة الليبية، وذلك بعد شهر من تسلمه منصبه مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة في هذا البلد.

وقالت مصادر ليبية رفيعة المستوى لمصدر خبري: إن المشير حفتر على علم باحتمال شن ميليشيات مسلحة لهجوم جديد على منطقة الهلال النفطي الحيوية، ووصفت ذلك بأنه يدخل في إطار محاولة لتغيير الوضع العسكري في البلاد من قبل ميليشيات ينتمي بعضها إلى مدينة مصراتة، وتحظى بدعم حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج. معلوم أن حفتر الذي يعتبر الرجل القوي في منطقة شرق ليبيا، يهيمن على منطقة الهلال النفطي، بعدما تصدت قواته لمحاولتين على الأقل خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري لاستعادة الميليشيات المسلحة سيطرتها على هذه المنطقة.
وأبلغ العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، في تصريحات صجافية، أنه تم رصد ما وصفه بتحشيد كبير حول مدينة سرت وغربها لـ   (العصابات الإرهابية)   ، نتوقع أن تكون وجهتها منطقة خليج السدرة للسيطرة على الموانئ والمنشآت النفطية، ومن ثم الانطلاق نحو بنغازي ودرنة. وتسيطر قوات حفتر على بنغازي بالكامل، لكن درنة تقع تحت سيطرة ميليشيات بعضها محسوب على تنظيم    (القاعدة)   .
 
 
 
 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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