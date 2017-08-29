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رقم الخبر: 201668 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 20:22 الاقسام: عربيات  
الجيش المصري يعلن قتل قيادات في داعش بسيناء
مصر: تأجيل محاكمة 26 معتقلا بقضية (شرطة المنيب)

الجيش المصري يعلن قتل قيادات في داعش بسيناء

أعلن الجيش المصري، عن قتل عدد من العناصر المسلحة بمحافظة شمال سيناء، بينهم قياديون، في سلسلة هجمات للجيش.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته على (فيسبوك) : إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي، تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية استهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء.
وأوضح أن الهجمات أدت إلى قتل سبعة أفراد تكفيريين شديدي الخطورة، منهم اثنان من قيادات العناصر الإرهابية، إضافة إلى اكتشاف وتدمير عدد (14) وكرا تخص العناصر التكفيرية عثر بداخلها على أدوات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة واحتياجات إدارية وملابس عسكرية وأجهزة اتصال وأجهزة كمبيوتر وكمية من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة   .
وأكد أنه    تم تدمير (8) عربات و(4) دراجات نارية واكتشاف وتدمير جسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودي بشمال سيناء   .
ويشن الجيش المصري منذ أسبوع هجوما واسعا على مناطق غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، أدت لمقتل وإصابة 30 مدنيا، فيما قتل وأصيب عدد من قوات الجيش المشاركة في الهجوم   .
من جانب آخر، أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، محاكمة 26 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير/ كانون الثاني 2014، إلى جلسة 27 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكانت النيابة العامة وجهت للمعتقلين، تهم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
*مقتل 14 شخصاً في حادث تصادم بمحافظة بني سويف 
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزارة الصحة قولها إن 14 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 42 آخرون، في حادث تصادم بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.
وذكرت الوكالة أن حادث التصادم وقع بين أتوبيس (حافلة) تابع لشركة الصعيد للنقل السياحي وسيارة نصف نقل مما أدى إلى انقلابهما من أعلى كوبري بني سويف في طريق بني سويف الشرقي قبل طريق (بني سويف/القاهرة)   .
 
 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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