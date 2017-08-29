قدم صباح يوم الثلاثاء التقرير النصف سنوي حول تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) الى مجلس الشورى الاسلامي. وقرأ التقرير المتحدث بإسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس حسين نقوي حسيني.

ويضم التقرير حول الاتفاق النووي ثمانية اقسام تشمل مبادئ ومصادر التقرير وما يتعلق بتنفيذ تعهدات الجمهورية الاسلامية الايرانية وانشطة ايران النووية ورفع الحظر وما تبقى من العقوبات ونكث امريكا للعهد الى جانب الاجراءات المناسبة التي قامت بها ايران تجاه النكث الامريكي و كذلك الملخص و المقترحات.

من جهته اكد المتحدث بإسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حسين نقوي حسيني، إن تفقد المواقع العسكرية الايرانية يتعارض مع روح و نص خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) قائلا ان الدبلوماسية الايرانية ردت على هذا الموضوع بشكل جاد و موثق.

واضاف نقوي في حديث لمراسل ارنا، ان الاتفاق النووي ينص على امكانية الاشراف على انشطة ايران النووية في اطار البروتوكل الاضافي و القوانين المتعلقة به غير ان تفقد المواقع العسكرية في ايران محظور تماما.

واكد اننا لن نسمح بتفقد هذه المواقع كما ان الاتفاق النووي لا يسمح بذلك و تفقد هذه المواقع يتعارض مع روح و نص الاتفاق.

وبشأن الاجراءات التي قامت بها الخارجية بهذا الخصوص، اوضح نقوي ان الخارجية قدمت ايضاحات كافية وردت بشكل جاد و موثق و لم يبق شيئ للايضاح الا ان امريكا هي التي طرحت هذه المزاعم.

يذكر ان سفيرة امريكا لدى الامم المتحدة نيكي هيلي، توجهت الاربعاء الماضي الى فيينا لتسلم اجوبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاتفاق النووي و انشطة ايران النووية.

وزعمت هيلي في مؤتمر صحفي في الامم المتحدة، ان الاتفاق النووي لايفصل بين المواقع العسكرية و غير العسكرية و من هذا المنطلق يجب زيارة المفتشين للمواقع العسكرية الايرانية.