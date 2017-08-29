اعتبر نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي مطهري خلال لقائه نظيره الفيتنامي «دو با تي» التعاون بين ايران و فيتنام على الصعيد الدولي مهما داعيا الى تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات سيما في مجال حقوق الانسان.

واكد مطهري خلال اللقاء ان الغرب يستخدم قضية حقوق الانسان كآلية و يلجأ الى المعايير المزدوجة تجاه مختلف دول العالم و هذا يحتم تعزيز التعاون بين ايران و فيتنام.

واعرب عن ارتياحه لتبادل الوفود البرلمانية بين ايران و فيتنام و اوضح ان العلاقات البرلمانية بين البلدين شهدت وتيرة متنامية خلال السنوات الاخيرة تمخضت عن محادثات بناءة من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات بينهما.

كما اكد مطهري على اهمية توثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وفيتنام واكد ان لدى البلدين طاقات اقتصادية كبيرة يجب استثمارها خدمة للشعبين الايراني و الفيتنامي.

واضاف ان ايران ترحب بالتعاون مع فيتنام في مجال الطاقة و تمتين التعاون المصرفي و المالي.

من جانبه اعرب دو با تي الذي يزور ايران على رأس وفد برلماني كبير اعرب عن ارتياحه لهذه الزيارة مؤكدا ان تعزيز العلاقات البرلمانية مع ايران يندرج ضمن اولويات زيارته.

واكد ان بلاده تعرف اهمية تعزيز العلاقات الودية مع ايران و تشيد بالجهود التي تبذلها لارساء اسس الامن و الاستقرار في المنطقة.

واعلن استعداد فيتنام لتعزيز العلاقات مع ايران في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والتجارية والعلمية والدفاعية و الزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة .

واعرب عن امله بأن تفتح زيارته لايران آفاقا جديدة و واسعة لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين و توثيق التعاون الثنائي بينهما في الاوساط الدولية.