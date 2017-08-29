اكد قائد لواء "المهدي" المجوقل العميد نور الله حسيني، ان اللواء في اعلى مستوى من الجاهزية ومستعد لمواجهة اي اعتداء، مشيرا الى ان وحدتين من وحدات اللواء تواجدت على الحدود العراقية لمواجهة تحركات داعش.

وقال العميد نور الله حسيني في حوار مع وكالة تسنيم الدولية للانباء، "عندما كانت هناك تحركات لداعش الارهابي على الحدود العراقية الايرانية، كنا نحن اول من تواجد هناك وبقيت وحدتان من وحدات لواء المهدي المجوقل لمدة 20 يوماً".

ونوه العميد حسيني الى مشاركة اللواء في مسابقة الالعاب العسكرية في روسيا، قائلا، ان الكثير من وسائل الاعلام العالمية طلبت اجراء مقابلات مع قوات اللواء اثناء مشاركتها في هذه المسابقة، لافتا الى اجراء مباحثات مع وفود دول مختلفة منها كازاخستان وفنزويلا والمغرب وجنوب افريقيا قائلا، اعتبرتنا تلك الوفود في هذه المباحثات مصداقا لمقارعة الاستكبار الامريكي.

واشار قائد لواء "المهدي" المجوقل الى المسابقة العسكرية، قائلا، استخدمنا في هذه المسابقة اسلحة لم تكن بحوزتنا اكثر من اسبوع واحد ولكن كان اداؤنا جيدا جدا رغم عدم حيازتنا لهذه الاسلحة مسبقاً.

واوضح العميد حسيني ان لواء المهدي احد ألوية الرد السريع في الجيش الايراني، منوها الى ان جميع وحدات القوات المسلحة تقوم بمراجعة لواء المهدي بإعتباره نموذجاً للتدريب.

ولفت قائد لواء "المهدي" الى ان جميع اسلحة اللواء محلية الصنع وليست بحاجة الى تأمين عتاده واسلحة من اي مكان آخر.

واشار العميد حسيني الى ان اللواء يعتبر احد وحدات مقر "المدينة" التابع للقواب البرية في حرس الثورة الاسلامية، قائلا، حددنا مواقعنا على شواطىء الخليج الفارسي فإذا لم نتمكن من صد العدو في البحر لن نسمح له الدخول الى اليابسة.

واضاف، يتوقع حرس الثورة الاسلامية اليوم ان يواجه مستقبلا تهديدات وحروب بالانابة لذلك نركز على قوات خاصة اكثر من اي وقت مضى.

وتابع، نحن على جاهزية عالية بنسبة 100 بالمئة ومستعدون لمواجهة اي عدو، نحن اليوم نرد على التهديدات في مكان آخر.

وحول احتمال وقوع اشتباك في الخليج الفارسي، نوه العميد حسيني الى ان العدو مهما كان عتاده ومهما كانت الدولة من الممكن ان يواجهنا، نحن على اطلاع دائم بنقاط ضعف العدو، لذلك نقوم بالكثير من المناورات.