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رقم الخبر: 201664 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 20:11 الاقسام: محليات  
كربلاء المقدسة تستقبل 45 ألف زائر إيراني في يوم عرفة

كربلاء المقدسة تستقبل 45 ألف زائر إيراني في يوم عرفة

أعلن القنصل الايراني في مدينة كربلاء المقدسة ميرمسعود حسينيان عن استضافة المدينة 40 الى 45 الف زائر ايراني في يوم عرفة 9 ذي الحجة.
وقال ميرمسعود حسينيان، في تصريح لفارس يوم الثلاثاء، ان مراسم دعاء يوم عرفة ستقام في مدينة كربلاء المقدسة كالاعوام الماضية. واشار الى تنظيم برامج اعدتها بعثة قائد الثورة في مجال اقامة المراسم المرتبطة بهذا اليوم المبارك.
وتابع: ان شركة شمسا التابعة لمنظمة الحج والزيارة الايرانية قد اعلنت عن وصول 18 الى 20 الف زائر ايراني الى كربلاء في يوم عرفة كما ان عددا مماثلا من الزائرين الايرانيين سيصلون المدينة على شكل افراد لذلك فان التوقعات تشير الى بلوغ عدد الزائرين الايرانيين نحو 40 الى 45 ألف زائر ايراني في كربلاء المقدسة بهذا اليوم المبارك.
ونوه الى انه بالامكان تقديم خدمات الى 15 الف زائر ايراني وفق الامكانيات المتاحة كما ان محادثات اجريت مع الهلال الاحمر لنشر فرق اغاثية لتقديم الخدمات بسرعة لدى وقوع مشكلة ترتبط بارتفاع درجات الحرارة او مشاكل اخرى.
ولفت الى ان مراسم دعاء عرفة في كربلاء المقدسة ستقام يوم الجمعة بالنظر الى الفرق بين ايران والعراق في يوم بدء الشهر الهجري القمري.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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