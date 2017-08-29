صرح ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة حجة الاسلام سيد علي قاضي عسكر خلال لقائه برئيس بعثة الحج التركية في مكة المكرمة، أن طرح القضايا الطائفية خلال فترة الحج أمر غير مقبول واضاف، أننا نعتبر حماية الأمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة كحفظ الأمن في بلادنا ونحن نرفض طرح القضايا الطائفية في موسم الحج.

وأضاف حجة الإسلام قاضي عسكر خلال هذا اللقاء، ان الأعداء يشعرون بالقلق إزاء نشر دين الإسلام الحنيف في العالم.

وصرح أن ما ينص عليه الاتفاق المبرم مع وزير الحج السعودي والموافقة على طلبات إيران من قبل البلد المضيف، وفر الأرضية لحضور الحجاج الإيرانيين في مراسم الحج لهذا العام وأضاف: ان كرامة الحجاج الإيرانيين والحفاظ على أمنهم كانت من أهم أولوياتنا في نص هذا الاتفاق.

وأعلن عن إستعداد إيران لتطوير التعاون مع تركيا في مجال الحج واضاف، ان العلاقة الثنائية بين بعثتي إيران وتركيا علاقة وثيقة ونحن نرحب بتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحج.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الشؤون الدينية لبعثة الحج التركية أكرم كلش عن إرتياحه لمشاركة الإيرانيين في مناسك الحج للعام الجاري وقال: ان إحتشاد جموع المسلمين في مكة المكرمة من شأنه أن يترك آثارا إيجابية.