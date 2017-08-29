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رقم الخبر: 201662 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 20:02 الاقسام: محليات  
رئيس السلطة القضائية: تقرير حقوق الانسان مناوئ ويستهدفنا

رئيس السلطة القضائية: تقرير حقوق الانسان مناوئ ويستهدفنا

وصف رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني تقرير حقوق الانسان الخاص بايران في الامم المتحدة بالمناهض وانه يستهدف السلطة القضائية.
وقال آملي لاريجاني، في تصريح أدلى به لدى اجتماع كبار مسؤولي السلطة ، ان هذا التقرير ضم جميع مواقف المناوئين والمجموعات المناهضة للثورة وزمرة المنافقين خلال الاعوام التي اعقبت الثورة.
واشار الى بعض الاكاذيب في هذا التقرير كاعتقال الآلاف في زنزانات انفرادية، متسائلا عن حقيقة وجود آلاف الزنزانات في ايران!
ووصف العديد من الامور الواردة في التقرير بالتدخلات غير المبررة في الشؤون التنفيذية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنها السلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور.
واعرب رئيس السلطة القضائية عن استغرابه للتدخلات الواردة في التقرير ومنها المطالبة بإلغاء ما وصفه التقرير بالقوانين اللاانسانية، متسائلا عن حقيقة وجود مثل هذه القوانين ومزاعم اعدام الاطفال في البلاد، داعيا الى ذكر اسماء هؤلاء الاطفال المزعومين. ووصف التقرير بانه لايتصف بالدقة وأعد بضغوط اميركية وفق اساليب بالية.
واكد، انه كلما ازدادت الضغوط والحملات فان ذلك يدلل على النهج الصحيح وتوجيه صفعة للعناصر المتآمرة والمتغلغلة.
واعتبر هذه الحملات بمثابة دليل على قوة البلاد وحقانية اجراءاتها الا انه ينبغي الترحيب بالانتقادات البناءة دون الاكاذيب التي لا تقبل مطلقا.
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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