اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي ان تحديد مصير الامام موسى الصدر يشكل مطلبا وطنيا واسلاميا؛ مضيفا خلال اجتماع اعضاء اللجنة النيابية مع اسرة الامام المغيب و خليل حمدان عضو هيئة رئاسة حركة أمل ان ايران ولبنان عازمتان على هذا القرار ونحن الى جانب اسرة الامام الصدر نعقتد بان هذا الانسان العظيم لايزال على قيد الحياة ونعلن دعمنا لمطالب عائلته الحقة.

واشار بروجردي في هذا الاجتماع الذي عقد بهدف تحديد مصير الامام الصدر، الى واقعة اختطافه مبينا انها حدثت خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الامام الصدر والوفد المرافق الى ليبيا؛ مشددا على ضرورة الاستمرار في مطالبة ليبيا رسميا بتحديد مصير الامام المغيب.

وأثنى بروجردي على الخدمات التي خلفها الامام موسى الصدر ومن ابرزها، قال، انه منح الهوية للمجتمع الشيعي واسس المجلس الشيعي الاعلى في لبنان، وقد امتزجت حياة الشعب اللبناني بنهج وسيرة الامام الصدر.