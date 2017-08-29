  • الثلاثاء ٦ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الثلاثاء , أغسطس 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201661 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 20:00 الاقسام: محليات  
بروجردي: تحديد مصير الامام موسى الصدر مطلب وطني وإسلامي

بروجردي: تحديد مصير الامام موسى الصدر مطلب وطني وإسلامي

*أكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي ان تحديد مصير الامام موسى الصدر يشكل مطلبا وطنيا واسلاميا
اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي ان تحديد مصير الامام موسى الصدر يشكل مطلبا وطنيا واسلاميا؛ مضيفا خلال اجتماع اعضاء اللجنة النيابية مع اسرة الامام المغيب و خليل حمدان عضو هيئة رئاسة حركة أمل ان ايران ولبنان عازمتان على هذا القرار ونحن الى جانب اسرة الامام الصدر نعقتد بان هذا الانسان العظيم لايزال على قيد الحياة ونعلن دعمنا لمطالب عائلته الحقة.
واشار بروجردي في هذا الاجتماع الذي عقد بهدف تحديد مصير الامام الصدر، الى واقعة اختطافه مبينا انها حدثت خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الامام الصدر والوفد المرافق الى ليبيا؛ مشددا على ضرورة الاستمرار في مطالبة ليبيا رسميا بتحديد مصير الامام المغيب.
وأثنى بروجردي على الخدمات التي خلفها الامام موسى الصدر ومن ابرزها، قال، انه منح الهوية للمجتمع الشيعي واسس المجلس الشيعي الاعلى في لبنان، وقد امتزجت حياة الشعب اللبناني بنهج وسيرة الامام الصدر.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0624 sec