اكد قائد مقر خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله وسلم) للدفاع الجوي "العميد فرزاد اسماعيلي" ان الاجواء الايرانية هي الاكثر أمناً في المنطقة؛ منوها الى تنامي طلبات الدول من انحاء العالم لاستخدام اجواء البلاد وذلك نظرا لظروفها الامنة؛ الامر الذي اقرت به المنظمات الدولية ايضا.

و أشار العميد فرزاد اسماعيلي في بيان صدر عنه بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، الى ان اعداء الاسلام يحاولون وبشكل مستمر، عبر استخدام الحيل واليات جديدة لفرض افكارهم واهدافهم الصهيونية؛ مضيفا "لذلك يواصلون عداءهم لايران بوصفها البلد الذي يحمل راية الاسلام الحقيقي وداعم المظلومين والمستضعفين ومحور المقاومة".

ونوه العميد اسماعيلي الى انه بعد مضي قرابة 10 اعوام على تأسيس مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، تمكن المقر عبر تجنيد الامكانيات والطاقات الداخلية والوطنية، من تخطي حدود التقنية الحديثة المطلوبة في العالم.

واضاف، ان مقر خاتم الانبياء (ص) حقق نجاحات لافتة في مجالات مختلفة من خلال ايجاد اقسام دفاعية متينة يستحيل اختراقها، منوها الى زيادة طلبات العبور من الاجواء الايرانية بوصفها الاكثر أمنا في المنطقة الامر الذي اعترفت به الكثير من المؤسسات الدولية.

من جانبه أكد قائد منطقة الدفاع الجوي لغرب ايران العميد بيجن ساعدي امكانية نشر واستخدام منظومتي "اس 300" و"باور 373" في اي منطقة بالبلاد ومن ضمنها غربها في اقصر فترة زمنية ممكنة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد ساعدي لوكالة انباء "فارس"، على اعتاب الذكرى السنوية لتاسيس مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي.

وقال، انه وفيما يتعلق بالتحذيرات والتصدي لحالات التحليق غير المشروعة، من الضروري ذكر هذه النقطة وهي ان حراسة اجواء البلاد تجري من وراء الحدود الجوية وان الاختراق المتعمد لاجواء البلاد سيواجه برد عملي وقاس من قبل منظومات الدفاع الجوي في ضوء تدابير شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البلاد.

واوضح انه في منطقة الدفاع الجوي غرب البلاد يتم في مجال الكشف والاستطلاع، استخدام رادارات ثابتة مطورة ورادارات بعيدة المدى وطنية الصنع ورادارات تكتيكية متنوعة، فيما يتم في مجال التدمير استخدام منظومات بعيدة المدى مطورة ومنظومات صاروخية ومدفعية وطنية الصنع في ارتفاع ومدى متوسط وقصير، فيما يتم في مجال المنظومات الجوية – الارضية استخدام عملاني واسع النطاق لطائرات اعتراضية مطورة وذات اسلحة جو – جو وطنية الصنع.

واوضح بانه في مجال الاتصالات وجمع المعلومات هنالك مراكز قيادة وسيطرة متحركة ووسائل هجوم ودفاع الكترونية وفي مجال الحرب الالكترونية والطائرات المسيرة والحرب الحديثة، لافتا الى انه لا يمكنه الاسهاب في هذا المجال لاعتبارات امنية واستخباراتية.

وصرح بان الدفاع الجوي لمنطقة غرب البلاد يتولى عملية الاسناد الجوي لانشطة سائر القوات المتواجدة في هذه المنطقة في مختلف ظروف القتال والمناورات.

وقال، ان النموذج المحدد لهذه الاجراءات هو التعاون مع سائر القوات المسلحة في توفير الامن لزوار اربعينية الامام الحسين (ع) من خلال المراقبة المستمرة في عمق اجواء العراق لمسار عبور الزوار.

وصرح قائد منطقة الدفاع الجوي لغرب البلاد في الرد على سؤال فيما اذا سيتم استخدام المنظومتين "اس 300" و"باور 373" في هذه المنطقة قال العميد ساعدي، ان الاستخدام الواسع للمنظومات التكتيكية والمتحركة وايجاد البنية التحتية اللازمة لتقوية هذه المنظومات، في ضوء قدرات منظومات مثل "اس 300" و"باور 373"، فان نشر واستخدام هذه المنظومات سيكون ميسرا في اقصر فترة زمنية ممكنة في اي منطقة في البلاد ومنها هذه المنطقة في ضوء الحاجة العملية.

وحول مستوى التعاون بين منطقة الدفاع الجوي هذه والقوة الجوية قال، انه وفي ضوء المهمات المشتركة والمترابطة مع القوة الجوية، هنالك اعمق واوسع مستوى للتعاون في هذه المنطقة (غرب البلاد) مع قاعدة "نوجة" الجوية وسائر القواعد الموجودة في جوار هذه المنطقة.