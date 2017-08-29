أكد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، رئيس منظمة التراث الثقافي والسياحة، ان المنظمة تبذل جهودا لإنشاء مدن سياحية في إيران.

وخلال اجتماع الهيئة الإدارية بمحافظة يزد (وسط ايران)، اشار علي أصغر مونسان الى هدف إيجاد قرابة مليون فرصة عمل في السنة، وقال: من اجل ايجاد هذا الكم من فرص العمل هناك حاجة لتوفير اعتمادات بحجم 770 ألف مليار تومان سنويا، ومن الصعب جدا تحقيق هذا الرقم.

ورأى انه في قطاع الصناعات والتحف اليدوية، من المقدور إيجاد فرص عمل بمبالغ قليلة من الاستثمارات، وأضاف: ان هذا الموضوع يحظى بأهمية وقيمة عالية جدا.

ولفت الى ان موضوع توفير فرص العمل، يعد من أهم هواجس الحكومة وأحد اولوياتها، وقد تمت الإشارة إلى هذا الموضوع في الخطة التنموية الخمسية السادسة.. وفي هذا فإن الحكومة بحاجة الى مساعدة سائر الأجهزة والسلطات.

وأوضح مونسان أن كل سائح اجنبي يوفر للبلاد عائدا يقدر بقرابة 1200 دولار، وهذا المبلغ يعادل عائدات 30 برميلا من النفط الخام، مضيفا أنه لابد من توجيه الكثير من الاعتمادات الى القطاعات غير الحكومية لنشهد أثرا أفضل وأكبر في مجال العائدات.

ولفت الى التذبذب في عائدات النفط وعدم استقرارها، وقال: ان الحل الوحيد هو عدم الاعتماد على العائدات النفطية، حيث تمثل السياحة أحد المجالات الرئيسية التي تمكن البلاد من تقليل الاعتماد على عائدات النفط.

ورأى أنه من الضروري تعريف العالم بالجانب المعنوي لأخلاق الايرانيين وحسن ضيافتهم، وأضاف أنه يمكن القول ان اي سائح يزور ايران يرحب بثقافة ايران وآدابها وسننها، ويغير نظرته بشأن الدعايات التي سمعها عن ايران قبل زيارتها.

وأكمل: ان الاستكبار العالمي يقوم بتشويه صورة ايران من خلال الدعايات السلبية السوداء، وعلينا ان نسعى لنستخدم فرصة وجود السياح الاجانب وان نوفر الارضية لنقل قيمنا الى العالم.

كما أعلن رئيس منظمة التراث الثقافي والسياحة، أن هناك جهودا لإنشاء مدن سياحية، وهنالك بعض الاجراءات اللازمة لإنشاء هكذا مدن في بعض نقاط ايران، معربا عن امله بتدشين عدد منها في بعض النقاط في البلاد خلال الفترة المقبلة.