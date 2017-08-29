تتواصل التظاهرات في بلدات ومناطق مختلفة من البحرين تأكيداً على استمرار الحراك الثوري.

ففي بلدة المعامير انطلقت مسيرة ثورية تضامناً مع معتقلي الثورة، قمعتها قوات النظام وأطلقت القنابل الغازية على المتظاهرين لتفريقهم.

كما شهدت بلدة النويدرات مسيرات تضامنية مع المعتقلين في سجون النظام. وأحرق المتظاهرون اطارات سيارات وأغلقوا الشوارع فيها.

وفي بلدات كرزكان وأبوصيبع والشاخورة ومقابة والمرخ خرجت تظاهرات انتصاراً للحرمات والكرامات.

وفي بلدة كرزكان هجّر النظام أسرة الشاب المخطوف محمود محمد علي ملا سالم البحراني، وتم اقتياد زوجته اللبنانية الجنسية وأبنائه الثلاثة إلى جهة مجهولة قبل ترحيلهم من البلاد قسرياً.

من جانب آخر، زعم تقرير إخباري مصور بثه تلفزيون البحرين الحكومي، الإثنين، أن رموز المشروع التآمري القطري في أحداث البحرين المؤسفة عام 2011، والتي استهدفت قلب نظام الحكم الشرعي في البلاد تحقيقاً لهدف الدوحة انكشفت.

وفي إشارة الى الحراك الشعبي ومطالبته بالديمقراطية والذي تقمعه المنامة بجميع الوسائل منذ 2011، زعم التقرير التلفزيوني ان قطر أشعلت الشرارة الأولى للفوضى والتخريب في البحرين فاستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد الدعم المالي والإعلامي واللوجستي لأعمال العنف والإرهاب في البحرين ، على حد تعبيره، قائلا بأن قيادة مملكة البحرين تعاملت بحكمة وحزم قل نظيره في التعامل مع تلك الأحداث ، على حد تعبيره.

وتابع التلفزيون البحريني سرده لقصة خرافية تتكلم عن شخص دعا الى تحديد يوم للخروج في البحرين يوم 14 فبراير عام 2001، ومن ثم حدد المكان وان الامن البحريني اكتشف من تحديد الـ«IP» الذي ثبت أنه من قطر!

وتجاهل التقرير مطالب الشعب البحريني بالديمقراطية والمعارضات البحرينية وسجن رموز المعارضة والشهداء الذين سقطوا وتضييق السلطات على الحقوقيين واعتقالها للآلاف ودخول الاحتلال السعودي تحت مسمى (درع الجزيرة) لقمع التظاهرات، واكتفى بربط كل ما حدث ويحدث بالبحرين بحساب على تويتر دعا لـ (الفوضى) ، وهو ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب زعم التقرير، التواصل كان مع مستشار أمير قطر لتأمين الجانب التشويهي من المخطط عبر نشر الأكاذيب والفبركات الإعلامية لإثارة الرأي العام المحلي والدولي .

وكان التلفزيون البحريني قد اتهم قطر بالتنسيق لقلب نظام الحكم منتصف الشهر الحالي وعاد ليلة أمس ليبث تقريرا عن مزاعمه.