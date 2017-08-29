نفت عائلات 14 سعوديا محكومين بالاعدام ما ورد في صحيفة عكاظ من ان محاكمات أبنائهم جرت بصورة علنية وبحضور جهات دبلوماسية وحقوقية، مشددة على ان اعترافات ابنائهم تم انتزاعها منهم تحت التعذيب، وان المحاكمات جرت بعيدة كل البعد عن المعايير الحقوقية والدولية.

* أنباء عن اغتيال أمير سعودي بعد فضحه تجاوزات!

تداول ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) عن انباء تفيد بأغتيال الأمير تركي بن بندر آل سعود.

وقال ناشط تحت اسم (اقليم الشرق) نشر تدوينه، بأن الامير تم اغتياله بالسم داخل السجن، حيث كتب: عاجل: وردني خبر من مصدر سري بأن الامير #تركي_بن_بندر تم اغتياله بالسم داخل السجن.

تخلصوا من شاهد على اغتيال عدة نساء على يد سلمانكو.

وعلى نفس الصعيد، نشر ناشط سعودي آخر يحمل اسم (مواطن) تحت هاشتاق (اغتيال_تركي_بن_بندر) قال: اغتيال تركي بن بندر هو الاخير لإخفاء جرائم قتل واغتصاب من قبل سلمان بن عبدالعزيز .

وتداول عشرات الناشطين السعوديين تغريدات تؤكد أغتيال تركي بن بندر آل سعود بسبب فضحة لجرائم آل سعود .

وكان تداول ناشطون، في 17 من الشهر الجاري، فيديو حوى مكالمة مسربة للأمير تركي بن بندر آل سعود مع وكيل الداخلية السعودي أحمد السالم، وذلك قبل اختطافه من قبل النظام السعودي، كما رجح نشطاء أن هذا التسريب هو من عجل بعملية اختطافه.

وكانت قناة (بي بي سي عربي) قامت باقتباس جزء صغير جدًا من هذه المكالمة المسربة في الفيلم الوثائقي: أمراء آل سعود المخطوفون.

وكان (السالم) يخاطب الأمير تركي قائلا له بأنه مكلف من محمد بن سلمان، لحل مشكلة ميراثه الذي أكله (ابن سلمان) زورا وبهتانا.

وعدّد الأمير تركي في حديثه مع (السالم) عدداً من الفظائع التي ارتكبها نظام آل سعود ضد المعارضين وسيطرتهم على كافة موارد الدولة لحسابهم الشخصي.

*السلطات السعودية تضبط حجاج متنكرين بملابس نسائية

أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية في مدينة الطائف، إنها ضبطت أفرادا يمتهنون تهريب الحجاج متنكرين بملابس نسائية، إلى داخل مكة المكرمة.

ونقلت تقارير محلية عن مسؤول أمني في شرطة الطائف قوله، إن الأجهزة الأمنية، في المدينة الواقعة غربي السعودية، أحبطت عمليات تهريب حجاج (متنكرين بملابس نسائية) إلى داخل المدينة المقدسة، عبر عدد من المنافذ البرية، بقيادة أفراد، لم تُفصح عن هوياتهم.

وأوضح المسؤول أن الأجهزة الأمنية رصدت أساليب مختلفة، يتبعها البعض للتخفي من رجال الأمن وتجاوز نقاط التفتيش، في محاولة لدخول المدينة المقدسة وأداء المناسك.

وكانت السلطات السعودية منحت مؤخرا بعض المقيمين الصادرة رخص إقاماتهم من مناطق أخرى غير مكة المكرمة، الاستثناء من منعهم الدخول عبر بوابات ومداخل العاصمة المقدسة في موسم الحج.