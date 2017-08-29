فيما الرئيس الفرنسي يؤكد انه لا بديل عن هذا الإتفاق مع ايران

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماع للسفراء الفرنسيين في الإليزيه، ان باريس تدعم الإتفاق النووي مع إيران لأنه لابديل عنه.

واضاف الرئيس الفرنسي في أول خطاب يلقيه أمام سفراء فرنسا بقمتهم السنوية المنعقدة بالعاصمة باريس، إن (مكافحة الإرهاب) ستكون (أولى) أولويات الدبلوماسية الفرنسية خلال عهدته الرئاسية التي تدوم خمس سنوات، مضيفاً: إن ضمان أمن مواطنينا يجعل من مكافحة الإرهاب أولى أولوياتنا.

وتابع: إن أمن الفرنسيين هو سبب وجود دبلوماسيتنا. هذه الضرورة جوهرية. وعلينا الاستجابة لها بدون توان.

وقال ماكرون: إن اجتثاث الإرهاب يمر أيضا عبر تجفيف مصادر تمويله، معلنا تنظيم مؤتمر للتعبئة ضد تمويل الإرهاب مطلع 2018 في باريس.

وأكد عزمه على التوصل إلى الشفافية حول كل القوى الممولة للإرهاب.

من جانبه أعلن مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ان موسكو تعمل على إقناع امريكا بضرورة الالتزام بتعداتها تجاه خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) وما ينص عليه الإتفاق.

هذا وقد أعلنت وكالة اسبوتنيك، الثلاثاء، ان ريابكوف حذر خلال ملتقى سياسي أُقيم في العاصمة الكازاخية أستانة، حذر امريكا من مغبة الخروج من الإتفاق النووي، مضيفاً: إن خروج امريكا من الإتفاق النووي، سيؤدي الى المساس بالأمن الدولي والاقليمي.

واكد ريابكوف خلال الملتقى ان الإتفاق النووي، إتفاق دولي ويجري تنفيذه بشكل جيد الا ان موقف امريكا تجاه الإتفاق يثير أسئلة حول مدى التزامها بالإتفاقيات.

واوضح: اننا نعلم عدم رغبة امريكا في تنفيذ تعهداتها حيال الإتفاق النووي ونعتقد ان موقفها هذا مؤشر على انتهاك فحوى الإتفاق النووي.

وفي السياق نفسه اكد مساعد وزير الخارجية الروسي انه في حال خروج امريكا من الإتفاق النووي فان الاتحاد الاوروبي قادر على إتخاذ إجراءات للإستمرار في تنفيذ الإتفاق.

في سياق متصل قالت مسؤولة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيدريكا موغريني: أنا أكدت مرارا أن خطة العمل المشترك إتفاق دولي وأتصور أنه من الضروري أن نؤكد على هذا الموضوع خلال الأشهر القادمة أكثر من ذي قبل لأنه موضوع يخص الأمن الدولي.

وصرحت موغريني الإثنين، في بداية مؤتمر عام 2017 لممثلي الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في (بروكسل)، في رد غير مباشر على تصريحات (نيكي هيلي) ممثلة أميركا في الأمم المتحدة قائلة: إن الإتفاق النووي مع إيران يعبر عن نهج الإتحاد الأوروبي في سياسته الخارجية وان هذا الإتفاق لم يكن إتفاقا بين دولتين فحسب، بل إنه إتفاق دولي وسبق أن أكدت مرارا على هذا الموضوع.

وأضافت: إن هذا الإتفاق هو في الحقيقة إلتزام بين المجتمع الدولي بأسره من جانب وبين إيران من الجانب الآخر، كما يؤيده قرار مجلس الامن الدولي وكذلك أيدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأكدت عليه بشكل منتظم.

وأشارت، اليوم وبعد مضي عامين على إبرام الإتفاق النووي، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة العمل المشترك أيدت الإلتزام بهذا الإتفاق الدولي وانه من الضروري أن نؤكد على هذا الموضوع خلال الأشهر القادمة أكثر من ذي قبل في كافة المؤتمرات والمحافل لأنه يتعلق بالأمن والأمان الدوليين وكذلك يدل على مدى فاعلية الإتفاقات الدولية.

وأضافت: انه لمن بواعث السرور أنني سمعت من لسان الرئيس روحاني خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، تأكيده على إلتزامه شخصيا بمواصلة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإلتزامات إيران في إطار خطة العمل المشترك.