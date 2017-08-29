اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، في معرض إنتقاده لسياسات الغرب وخاصة امريكا حيال الدول الأخرى، قائلاً: إن المواقف المزدوجة والمتضاربة الامريكية تسببت في الفوضى وتعريض الإستقرار والسلام العالمي الى مخاطر.

وأعرب لاريجاني عصر الاثنين، خلال استقباله نائب رئيس مجلس الشيوخ التشيلي، السيناتور غيدو جيراردي، الذي يزور والوفد المرافق طهران حاليا، عن أسفه لتجاهل القوى الكبرى حيال الفوارق الثقافية وتقاليد البلدان مما تسبب في كم كبير من المعضلات خلال العقود الاخيرة في مختلف المناطق؛ مضيفاً: إن الهجوم الامريكي على العراق وافغانستان نجم عن هذا الموضوع ايضا.

وأعلن لاريجاني: إن الخيار السياسي هو الخيار الاكثر منطقيا لتسوية الازمات الداخلية والخارجية وعلى الدول ان تتخذ خطواتها على المسار.

وفي سياق التنويه الى الازدواجية الغربية حيال البلدان، لفت لاريجاني الى ان هناك دولا لم تشهد أي انتخابات واذا ما وجدت فيها مجالس نيابية فان أعضاء هذه المجالس يتم إختيارهم بإرادة رئيس الحكومة؛ لكنه لم يتم التركيز على موضوع حقوق الانسان في هذه البلدان فحسب وانما تعد من الدول الصديقة لامريكا ايضا.

وفي جانب آخر من تصريحاته اكد لاريجاني على تنمية التعاون البرلماني والسياسي والاقتصادي بين ايران وتشيلي؛ فضلا عن تأييده لمقترح رئيس الوفد التشيلي الزائر بشأن التعاون العلمي والثقافي بين البلدين؛ واصفا أياه بأنه آلية جيدة للتقريب بين الجانبين.

الى ذلك، أبلغ جيراردي في هذا اللقاء تحيات رئيس جمهورية تشيلي؛ مؤكدا ان زيارته والوفد المرافق الذي يضم اعضاء بارزين في مجلس الشيوخ التشيلي تهدف الى التعرف على ايران من كافة الجوانب الثقافية والاقتصادية والصناعية والعلمية، وإعادة بناء العلاقات التجارية والاقتصادية السابقة بين البلدين.

واعرب نائب رئيس مجلس الشيوخ التشيلي عن أسفه لتصريحات ترامب، قائلاً: انها تسببت في تحديات جديدة على صعيد العالم بما يستدعي تعاون البلدان المطالبة بالحرية والسيادة للتصدي لهذه التحديات.

وفي الختام دعا جيراردي الجمهورية الاسلامية الايرانية لكونها قوة اقليمية الى دعم السلام والأمن الدوليين.

كما التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، امس الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الشيوخ التشيلي والوفد المرافق حيث بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.