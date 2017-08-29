وحسم فريق ايران المباراة النهائية التي جرت الثلاثاء، بثلاثة اشواط مقابل شوطين لروسيا ( 25-17 و15-25 و23-25 و25-23 و15-13).

وكانت ايران قد تصدرت المجموعة الرابعة اثر الفوز على كل من: قبرص والامارات والارجنتين وسويسرا وكندا، فيما تغلبت على التشيك في الربع النهائي 3-0، و بالنصف النهائي على اوكرانيا 3- صفر.

وفي سياق آخر، حصد كل من فاطمة حيدري وامير محمد رضائي عضوي المنتخب الايراني في الووشو ميداليتان برونزيتان في قسم "التالو" في المسابقات النهائية للوشو فحصل كل من امير محمد رضائي وفاطمة حيدري على البرونزية في منافسات "التالو" صباح الثلاثاء، حيث حصلت حيدري على 9.38 نقطة لتأتي في المرتبة الثانية ولكنها في المجموع جاءت بالمركز الثالث، فكان الصيني ليو يان لاي الاول والماليزية جئونغ مين تان ثانياً.

أما رضائي الذي جاء ثالثاً وحصد البرونزية فقد جمع ما مجموعه 18.88 نقطة، فيما حصل الصيني منغ نان لي على الذهبية، وجاء الروسي ايلياس حسن الدينوف ثانياً ليخطف الفضية.

ويمثل البعثة الايرانية 62 رياضيا ورياضية في 8 العاب بالدورة التاسعة والعشرين من العاب "يونيفرسياد"، وجمع الوفد الايراني لحد الان 19 ميدالية (5 ذهبيات – 3 فضيات – 11برونزية) في المكان السادس عشر.