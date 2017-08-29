في خطوة استفزازية جديدة، اقتحم أعضاء بالكنيست الإسرائيلي، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، الثلاثاء، عملاً بقرار الاحتلال السماح تدريجياً لأعضاء الكنيست اقتحام المسجد، في خطة أُعلن أنّها تجريبية.

واقتحم المسجد الأقصى النائب ايهودا غليك المعروف بنشاطه المتواصل في الاقتحامات حتى قبل انتخابه للكنيست، مصطحباً معه العشرات من غلاة المتطرفين، من بينهم غرشون سلمون، رئيس حركة ما يسمى بـ (أمناء جبل الهيكل)، وهي منظمة متطرفة تسعى لبناء الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى.

وقال حراس المسجد الأقصى، في تصريح صحافي: إنّ المقتحمين، وعلى رأسهم غليك، تجوّلوا في جميع الساحات بحماية قوة خاصة من جنود الاحتلال رافقتهم على مدى الجولة حتى خروجهم من باب السلسلة، فيما مُنع الحراس من متابعة جولة المقتحمين، في وقت تواجد فيه مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، والشيخ عمر دعنا من خطباء الأقصى في الساحات، وتابعا عن كثب تطورات اقتحامات أعضاء الكنيست .

وأشار الحراس، إلى أنّ عضوة الكنيست المتطرفة شولاميت معلم، النائبة عن حزب (البيت اليهودي)، اقتحمت بعد غليك باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الخاصة التي حررت بطاقات الهوية لعديد الشبان وأخرجت اثنين منهم من باحات المسجد، وسط انتشار كبير لتلك القوات على أبواب الأقصى.

وقد ندّد مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، والقيادي في حركة (فتح) حاتم عبد القادر في حديث صحافي باقتحامات أعضاء الكنيست، ووصف خطوتهم بأنّها (خطيرة واستفزازية).

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قد قامت الإثنين، باتخاذ تدابير خاصة تمهيداً لاقتحامات ، أمس، والتي يشارك فيها نواب كنيست إسرائيليون، بينما أعلن وزراء في حكومة الاحتلال إمكانية مشاركتهم فيها.

وفي هذا الإطار، قررت شرطة الاحتلال تعزيز انتشارها على بوابات الأقصى والبلدة القديمة، وسط ترجيحات بتحديد أعمار المصلين المسموح لهم بالدخول للأقصى إلى حين انتهاء الاقتحامات.

كما أغلقت قوات الاحتلال، الإثنين، باب المغاربة، أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اقتحامات المستوطنين اليومية له.

وكانت المرجعيات الدينية في القدس المحتلة، قد دعت، في بيان، الأحد، أبناء الشعب الفلسطيني للنفير إلى القدس، الثلاثاء، للتصدّي لمحاولات اقتحام الأقصى، من قبل النواب الإسرائيليين.

واعتبرت المرجعيات الدينية في القدس، في بيانها، أنّ القرار الإسرائيلي استفزازي وغير شرعي وغير قانوني صادر عن سلطة لا تملك الصلاحية لأنّ الأقصى للمسلمين وحدهم .

ويأتي قرار الاحتلال، برفع الحظر عن اقتحام المسجد الأقصى، بعد أن تم تأجيل تطبيق الخطة التجريبية، في يوليو/تموز الماضي، بفعل أزمة البوابات الإلكترونية التي اضطر الاحتلال في نهاية المطاف إلى إزالتها.

على صعيد آخر، أُصيب شابان فلسطينيان، الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنطقة قبر يوسف شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، لتأمين عملية اقتحام المستوطنين للمكان بغرض أداء طقوس دينية.

وقالت مصادر محلية: إنّ شاباً أُصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، فيما أصيب آخر خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من القبر لحظة اقتحام الاحتلال للمكان.

وفي غضون ذلك، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات طاولت عدداً من الشبان الفلسطينيين، خلال عملية اقتحام لقرى وبلدات عدة بالضفة المحتلة، واعتقلت الفتية: خلف، ومحمد، ومحمود نجاجرة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، في بلدة نحالين غربي مدينة بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد قدومي من بلدة جيوس شرقي مدينة قلقيلية، والشاب أنس شطارة من بلدة العيزرية جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى الشاب أحمد فطين من بلدة عرابة جنوب، والشقيقين يوسف ومحمد الأطرش، من بلدة كفر راعي جنوب مدينة جنين.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قرى وبلدات عدة بالضفة الغربية المحتلة، وشرعت بدهم عدد من المنازل وتفتيشها والعبث في محتوياتها، فيما نصبت حواجز عسكرية على عدد من المداخل عرقلت خلالها حركة تنقل الفلسطينيين بمركباتهم.

الى ذلك، أفادت إحصائية، بأن الفترة من 14 تموز/ يوليو وحتى الجمعة 28 تموز (أحداث المسجد الأقصي الأخيرة)، شهدت استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة نحو 1400 آخرين، في المواجهات بالضفة والقدس المحتلتين والداخل المحتل، وقطاع غزة. وأوضحت الإحصائية أنه بهذا يرتفع عدد الشهداء منذ أكتوبر 2015 (بداية انتفاضة القدس) إلي 345 شهيدا، ( بينهم 83 طفلا أعمارهم أقل من 18 عاما و32 أنثي)، فيما يرتفع عدد الشهداء منذ العام الحالي إلي 66 شهيدا.

وبينت أن من بين مجموع الشهداء 70 شهيدا من مدينة وضواحي القدس، و10 شهداء من الداخل المحتل، و50 شهيدا من قطاع غزة، و4 شهداء عرب، فيما بلغ عدد شهداء الضفة 211.

كما أوضحت أن 183 شهيدا من مجمل شهداء انتفاضة القدس أعدموا في عمليات طعن أو دهس أو اشتباه بذلك (3 بعد أحداث القدس الأخيرة).

ويبلغ عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم من شهداء انتفاضة القدس 13 بينهم شهيدان من القدس.