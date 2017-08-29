صنعاء/العالم - أفادت مصادر يمنية مطلعة، بأن القوات اليمنية كبدت مرتزقة العدوان خسائر فادحة في صفوفهم بعملية خاطفة على مواقعهم في الدار الغربي وتبة النبيع في حمير بتعز.

وكانت القوات اليمنية المشتركة، شنت، الإثنين، عملية عسكرية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان وعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وأكد مصدر عسكري لقناة العالم أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من تطهير عددا من المواقع بمديرية الزاهر وتكبيد مرتزقة العدوان نحو 20 بين قتيل وجريح.

وأشار المصدر إلى أسر عدد من المرتزقة وإغتنام أسلحة في العملية. كما قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان باستهداف تجمع لهم بصاروخ موجه بوادي الربيعة بصرواح بمأرب.

وفي تعز قتل وأصيب عدد من المرتزقة بانفجار عبوة ناسفة لوحدة الهندسة استهدفت أحدى المدرعات العسكرية بمديرية موزع.

من جهة اخرى، أقر لقاء وطني وسياسي موسع بصنعاء يوم الاثنين، برعاية صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن، إزالة كل اسباب التوتر التي نتجت مؤخرا في العاصمة صنعاء وعودة الاوضاع الأمنية إلى شكلها الطبيعي قبل الفعاليات التي تمت الأسبوع الماضي.

وأقر اللقاء الذي حضره ممثلو مكوني المؤتمر الشعبي العام برئاسة امين عام المؤتمر عارف الزوكا، ومكون انصار الله برئاسة الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام، استمرار اللقاءات بين قيادات المكونات لوضع الحلول والمقترحات الاعلامية والسياسية وتوحيد كافة الجهود لمواجهة العدوان، وتوحيد الجبهة الداخلية وعدم السماح لشقها او خلخلتها.

وفي السياق، عبر رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمنيين عن شكرهم وتقديرهم لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى على الجهود الطيبة التي بذلوها في سبيل إحتواء تداعيات ما حصل من إشكال أمس الأول في إحدى النقاط الأمنية بالعاصمة العاصمة صنعاء.

وطالب مجلس النواب في جلسته برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي، اللجنة العسكرية والأمنية العليا التي كلفها المجلس السياسي الأعلى، ببذل مزيد من الجهود وسرعة استكمال وإنجاز التحقيقات فيما حدث ليتحمل المسؤولية الكاملة من كان وراء هذه الأحداث وتداعياتها ومنع تكرار حدوث أي تجاوزات للنظام والقانون.

وشدد نواب الشعب على تعزيز الجبهة الداخلية ووحدة الصف والموقف والإرادة الوطنية وتعزيزها وتطبيع الحياة لما من شأنه إسقاط رهانات الأعداء ومحاولات تربص الدوائر المعادية شق الصف الوطني وتفويت الفرصة على من يحاول ذلك.

* مطالبات بتحقيق دولي بإنتهاكات السعودية في اليمن

الى ذلك، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش و56 منظمة غير حكومية محلية ودولية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة في اليمن. وانتقدت المنظمات رضوخ المجلس مرتين لضغط التحالف السعودي.

ودعت المنظمات المذكورة في رسالة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات.

من جانبه، انتقد جون فيشر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش بجنيف، رضوخ مجلس حقوق الإنسان مرتين لضغط التحالف السعودي والذي حال دون اتخاذ موقف مبدئي إزاء جرائم الحرب المتكررة والأزمة العالمية الأسوأ في اليمن، داعيا الحكومات إلى عدم الرضوخ للضغط السياسي خلال اجتماع المجلس المقرر في سبتمبر/ أيلول.

وتطالب المنظمات ومنها الدولية والمحلية بإجراء تحقيق تكون مهمته تقصي حقائق وظروف الانتهاكات وتجميع الأدلة وحفظها وتوضيح المسؤولية عن الانتهاكات بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.

وكان تحالف العدوان، ارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين اليمنيين وآخرها الغارات التي استهدفت الاربعاء الماضي مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء ومداخلها والتي أدت إلى استشهاد 51 على الأقل وجرح أكثر من 70 آخرين، وثنّى التحالف بمجزرة أخرى استهدفت حي فج عطان في العاصمة والتي أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

* تحرير 5 أسرى للجيش واللجان بمحافظة الضالع

أكد مصدر باللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الاثنين، تحرير 5 أسرى من أفراد الجيش واللجان الشعبية بعملية نوعية بمحافظة الضالع.

ونقل مراسل قناة العالم من اليمن، ان المصدر أوضح بان الأسرى كانوا محتجزين لدى القيادي في المرتزقة المدعو خالد مسعد منذ عامين.واشار المصدر الى ان العملية نفذت بعد عشرات المحاولات عبر عدد من الوسطاء لإطلاق سراحهم وقوبلت بالرفض.