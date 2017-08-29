تايلاند لا تعتزم سحب جوازي سفر ينجلوك قال وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي يوم الثلاثاء: إن تايلاند لا تعتزم سحب جوازي سفر رئيسة الوزراء السابقة "ينجلوك شيناواترا" بعد أن فرت من البلاد الأسبوع الماضي قبل حكم محكمة في قضية متهمة فيها بالتقصير.