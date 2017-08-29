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رقم الخبر: 201647 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: دوليات  
تايلاند لا تعتزم سحب جوازي سفر ينجلوك

تايلاند لا تعتزم سحب جوازي سفر ينجلوك

قال وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي يوم الثلاثاء: إن تايلاند لا تعتزم سحب جوازي سفر رئيسة الوزراء السابقة "ينجلوك شيناواترا" بعد أن فرت من البلاد الأسبوع الماضي قبل حكم محكمة في قضية متهمة فيها بالتقصير.

ولم تحضر ينجلوك (50 عاما) جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة في مفاجأة لآلاف من مؤيديها الذين تجمعوا أمام المحكمة العليا، وقال أعضاء في حزبها إنها فرت إلى دبي. وتحمل ينجلوك، شقيقة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا والتي كانت أول رئيسة وزراء منتخبة لتايلاند.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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