أظهرت صور الأقمار الصناعية من ولاية راخين بشمال ميانمار يوم الثلاثاء، وجود حرائق مستعرة في عشر مناطق على الأقل بعد أن صعدت عملياتها ضد من تعتبرهم "متمردين مسلمين هناك"، في وقت أعرب فيه الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من تصاعد العنف هناك وتزايد اللاجئين.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحرائق دمرت مئة كيلومتر من الأراضي، وهي منطقة أكبر من المنطقة التي حرقت خلال عمليات جيش ميانمار في أكتوبر/تشرين الأول 2016 عندما أشارت بيانات صادرة من المنظمة إلى أنه تم تدمير حوالي 1500 مبنى.

وقال فيل روبرتسون نائب مدير المنظمة "صور الأقمار الصناعية الجديدة هذه يجب أن تثير قلقا وتدفع الجهات المانحة والوكالات الأممية لمطالبة حكومة ميانمار بالكشف عن حجم الدمار في ولاية راخين".

واتهم جيش تحرير روهينغا أراكان الحكومة بارتكاب جرائم حرب من قتل وتشريد وحرق للقرى ومحاصرة السكان ومنعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

ونقل ناشطون وشهود عيان في شمال ولاية أراكان أن الحملة العسكرية المستمرة في قرى وبلدات أقلية الروهينغا المسلمة خلفت مزيدا من المنازل المحترقة والقتلى والجرحى، مما أدى إلى استمرار موجة النزوح.

وأدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أحداث العنف التي شهدتها ولاية راخين، معربا عن "القلق الشديد إزاء تقارير مقتل مدنيين أثناء العمليات الأمنية".

وقال في بيان له أمس الاثنين إن "هذه الجولة الأخيرة من العنف تأتي عقب الهجوم على قوات الأمن في ميانمار يوم 25 أغسطس/آب الجاري".

ودعا إلى "أهمية معالجة الأسباب الجذرية للعنف ومسؤولية حكومة ميانمار في توفير الأمن والمساعدة لمن هم بحاجة إليها".

وناشد غوتيريش السلطات في بنغلاديش أن "تواصل السماح للفارين من العنف من أبناء الروهينغا -وأغلبيتهم من النساء والأطفال، وبعضهم مصابون- بالتماس الأمان في بنغلاديش".

من جهتها ندّدت تركيا بالمجازر التي ترتكب في حق المسلمين من أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وأعلن الفاتيكان أن البابا فرانشيسكو سيزور المنطقة في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال متحدث باسم الحكومة التركية: إن أنقرة تشعر "بحزن عميق وقلق" حيال تصاعد العنف في ميانمار وسقوط قتلى وجرحى، وطالب منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتخلي عن الصمت حيال ما يحصل من مجازر "تشبه الإبادة الجماعية" في ميانمار.

من جانب آخر أعلن الفاتيكان أن االبابا فرانشيسكو سيزور ميانمار وبنغلاديش أواخر أكتوبر/تشرين الأول ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

وأعرب البابا الاثنين الماضي عن تعاطفه مع أقلية الروهينغا المسلمة وتحدث عن "أنباء محزنة تصل بشأن اضطهاد أشقائنا أتباع الأقلية الدينية من الروهينغا". وأضاف "أريد أن أعبر لهم عن قربي منهم. وندعو الله أن ينجيهم وأن يلهم الرجال والنساء الطيبين لمساعدتهم وضمان احترام حقوقهم كافة".