كشف موقع "نسو" أن القوات الجوية الأمريكية قامت بالتعاون مع إدارة الأمن النووي الوطني، بإجراء اختبارين للقنبلة النووية B61-12 في صحراء نيفادا الأمريكية.

وبحسب الموقع أجريت التجارب في 8 أغسطس/ آب الحالي، ولم تحتوي القنابل على مواد متفجرة.

هذا وقد أجريت التجارب بهدف دراسة مدى صلاحية هذه الفئة من القنابل النووية ومعرفة مداها العمري وصلاحيتها.

كما استخدمت طائرات من طراز F-15E خلال التجارب، يذكر بأن تجارب مماثلة كانت قد أجريت في مارس/ آذار الماضي.

هذا وتعتبر القنبلة B61-12 نسخة معدلة من القنبلة B61، التي اعتمدت أول مرة في عام 1968.

كما وستدخل هذه القنبلة لتحل مكان القنابل القديمة في إطار خطة تمتد حتى عام 2022، حيث ستوزع على القوات الأمريكية المتواجدة في أوروبا. وستتجاوز التكلفة الإجمالية لتحديث هذه القنابل مبلغ 9,5 مليار دولار.

واستمرت التجارب النووية في أمريكا حتى عام 1992، والاتحاد السوفياتي السابق في عام 1990، والمملكة المتحدة في عام 1991، وكلا من الصين وفرنسا في عام 1996. وذلك بعد التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996 (لم تدخل بعد حيز التنفيذ)، وتعهدت كل من هذه الدول إلى وقف جميع التجارب النووية.

يذكر أن الهند وباكستان لم توقعا على المعاهدة، وكانت آخر تجربة نووية قامت بها كوريا الشمالية، لتأتي بعدها هذه التجربة الأمريكية.

في سياق آخر قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون جراء إطلاق نار في مكتبة عامة بمدينة كلوفيس بولاية نيو مكسيكو غربي الولايات المتحدة مساء الاثنين.

وأعلن توم فيلبس المسؤول بالمدينة القبض على مطلق النار في الحادث الذي وقع حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

ونقلت صحيفة "ذا إيسترن نيو مكسيكو نيوز" عن أمينة المكتبة فانيسا أجيري قولها إنها كانت في مكتبة "كلوفيس كارتر" العامة مع ابنها عندما دخل شخص و"بدأ إطلاق النار" في الهواء، مضيفة "حدث ذلك سريعا جدا.. انصرفنا مسرعين. حافظة نقودي لا تزال هناك".

وذكرت الصحيفة أن السلطات أرسلت الإسعاف الطائر إلى المنطقة، وأنه جرى نقل ضحية واحدة على الأقل إلى مطار كلوفيس لنقله إلى لوبوك في ولاية تكساس.

وتبعد كلوفيس -التي يسكنها نحو أربعين ألف شخص- قرابة 306 كيلومترات إلى الشرق من البوكيرك، وهي قريبة من قاعدة كانون التابعة لسلاح الجو الأميركي.