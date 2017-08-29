إنخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، في الوقت الذي تتأثر فيه الأسواق بإغلاق نحو 13 في المئة من الطاقة التكريرية للخام في الولايات المتحدة -أكبر مستهلك في العالم للنفط- بعد أن ضرب إعصار مداري قلب صناعتها النفطية.

وساعد إغلاق مصافي النفط أسعار العقود الآجلة للبنزين الأمريكي على الصعود إلى أعلى مستوى في عامين عند 7799ر1 للجالون يوم الاثنين. وبحلول الساعة 57ر09 بتوقيت غرينتش، سجل البنزين 7078ر1 دولار. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتاً إلى 47ر51 دولار للبرميل بعد أن جرى تداولها مرتفعة عند 19ر52 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 67ر46 دولار للبرميل بعد أن هبطت أكثر من إثنين في المئة في الجلسة السابقة.

وقد يؤدي تقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار إلى المزيد من التقلبات. وفيما يستعد عدد من مصافي النفط لاستئناف العمل، من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة حتى اليوم الأربعاء ليتفاقم تأثير الفيضانات الكارثية في هيوستون. وألحقت العاصفة المدارية هارفي، التي انخفضت من إعصار، بمصافي النفط ضرراً أكبر مما أصاب منتجي الخام.

إلى ذلك، صعدت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً جديداً، وهو ما عزز الطلب على الأصول الآمنة وضغط بشدة على الدولار والأسهم.

وبحلول الساعة 27ر06 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 6ر0 بالمئة إلى 47ر1317 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة 33ر1322 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر. وارتفع الذهب 4ر1 بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلاً أعلى مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ منتصف مايو. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 6ر0 بالمئة إلى 1323 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 4ر0 بالمئة إلى 48ر17 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة إلى 56ر17 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى له منذ مطلع يونيو. وزاد البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 60ر989 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى منذ مطلع مارس إلى 10ر994 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 7ر0 بالمئة إلى 50ر939 دولار للأوقية بعدما وصل إلى نطاق قريب من أعلى مستوى له خلال 16 عاماً ونصف العام عند 50ر940 دولار للأوقية يوم الجمعة.