قررت شركة ​لاند روفر​ للسيارات عرض نسخة Series II في المزاد العلني، وهي شبيهة بالدبابة، مصممة لتكون قادرة على قهر أصعب الطرقات الوعرة في العالم، تلك التي تعجز عنها جميع سيارات الـ 4x4 الحالية.

ويبدو أن هذه النسخة من لاند روفر ليست مبنية لتكون سريعة، حيث تتجاوز سرعتها القصوى 32 كلم/ساعة بمقدار بسيط فقط.، كما أنها أخف وزناً بفارق كبير من الدبابة الحربية، كما أنها قادرة على استيعاب كمية لا بأس بها من الأسلحة.

ومن المتوقع أن يتراوح سعرها في المزاد العلني بين 50,000 و 60,000 يورو، أي أنها أقل سعراً بمقدار بسيط من رانج روفر الجديدة، التي يبلغ سعرها 85,650 دولاراً أميركياً.

تم بناء هذه السيارة في عام 1958 على يد جيمس كوثبيرستون في بلدة بيغار الواقعة بمدينة لاناركشاير الاسكتلندية، حيث قام باستبدال عجلات السيارة ووضع مسارات مماثلة لتلك الموجودة في الدبابات الحربية.