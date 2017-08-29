  • الثلاثاء ٦ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الثلاثاء , أغسطس 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201638 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 17:15 الاقسام: منوعات  
دبابة لاند روفر في المزاد العلني!

دبابة لاند روفر في المزاد العلني!

قررت شركة ​لاند روفر​ للسيارات عرض نسخة Series II في المزاد العلني، وهي شبيهة بالدبابة، مصممة لتكون قادرة على قهر أصعب الطرقات الوعرة في العالم، تلك التي تعجز عنها جميع سيارات الـ 4x4 الحالية.

ويبدو أن هذه النسخة من لاند روفر ليست مبنية لتكون سريعة، حيث تتجاوز سرعتها القصوى 32 كلم/ساعة بمقدار بسيط فقط.، كما أنها أخف وزناً بفارق كبير من الدبابة الحربية، كما أنها قادرة على استيعاب كمية لا بأس بها من الأسلحة.

ومن المتوقع أن يتراوح سعرها في المزاد العلني بين 50,000 و 60,000 يورو، أي أنها أقل سعراً بمقدار بسيط من رانج روفر الجديدة، التي يبلغ سعرها 85,650 دولاراً  أميركياً.

تم بناء هذه السيارة في عام 1958 على يد جيمس كوثبيرستون في بلدة بيغار الواقعة بمدينة لاناركشاير الاسكتلندية، حيث قام باستبدال عجلات السيارة ووضع مسارات مماثلة لتلك الموجودة في الدبابات الحربية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0636 sec