أكدت وزارة التنمية الاقتصادية والاستثمار في جمهورية أرمينيا على ضرورة تطوير العلاقات بين ايران واتحاد أوراسيا للتعاون الاقتصادي، لافتة في السياق الى البرامج المحددة لدى هذه المنظمة بشأن التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي تصريح له خلال الاجتماع الأسبوعي لاتحاد أوراسيا في العاصمة الكازاخية آستانة، وصف مساعد وزير التنمية الاقتصادية الأرميني، هوانس عزيزيان، ممر الـ(شمال-جنوب) بأنه طريق ايران الى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد وأيضاً البلدان الأوروبية. ولفت المسؤول الأرميني ان بلاده تعد الدولة الوحيدة مقارنة بباقي أعضاء إتحاد أوراسيا للتعاون الاقتصادي التي تجمعها حدود مشتركة مع ايران، مضيفاً ان ذلك من شأنه أن يساهم في رفع مستوى التعاون بين الجانبين.

وأردف عزيزيان قائلاً: ان مشروع إنشاء منطقة (مغري) الحرة في أرمينيا بالقرب من ايران أيضاً يتيح مزيداً من الظروف المؤاتية لرفع مستوى التعاون بين البلدين.