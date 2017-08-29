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رقم الخبر: 201636 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: اقتصاد  
تدفق تمويلات أجنبية بـ30 مليار دولار على إيران قريباً

تدفق تمويلات أجنبية بـ30 مليار دولار على إيران قريباً

أعلن رئيس منظمة الإستثمار الأجنبي والمساعدات الاقتصادية الايرانية، عن قرب تدفق تمويلات أجنبية بواقع 30 مليار دولار على المشاريع في ايران.

وقال محمد خزاعي، الثلاثاء، بمنتدى المصرفية الاسلامية في طهران: بعد مفاوضات مضنية وشروط خاصة سيتم توقيع عقود تلك التمويلات خلال الشهر المقبل. وأشار الى أن التمويلات ستخصص لدعم الاقتصاد وتنفيذ المشاريع.

من جهة ثانية، بيّن خزاعي أنه لا يوجد أي ارتباط مع مؤسسات التصنيف الإئتماني بالوقت الراهن، مؤكداً ضرورة تطبيق الشفافية والمعايير المالية الدولية في النظام المصرفي ليتسنى التعامل مع البنوك، وبالتالي تنفيذ التحويلات المالية.

 
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