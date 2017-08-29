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رقم الخبر: 201635 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 17:31 الاقسام: اقتصاد  
"مرسيدس بنز" تتعاون مع شركة إيرانية لإنتاج الشاحنات

"مرسيدس بنز" تتعاون مع شركة إيرانية لإنتاج الشاحنات

أعلن محافظ أردبيل (شمال غرب ايران) أن شركة مرسيدس بنز للسيارات ستتعاون بإنتاج الحافلات والشاحنات مع شركة (مبتكران) المختصة بصناعة السيارات.

وأوضح مجيد خدابخش، الاثنين، خلال اجتماع مع مدراء شركة مرسيدس بنز الألمانية في مدينة (مشكين شهر) بأن مصنع إنتاج الحافلات والشاحنات سيتمكن من تصدير سياراته لدول الجوار عبر تسويقها بصورة جيدة، إضافة لتلبية حاجات الداخل لهذا النوع من السيارات الثقيلة.

من جانبه، قال النائب بمجلس الشورى الاسلامي عن مدينة مشكين شهر، خلال الاجتماع: ان شركة مبتكران تعتبر أول شركة ايرانية تتعاون مع الشركة الألمانية عقب إنجاز خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي)، متوقعاً بأن يتم إنتاج المجموعة الأولى من هذه السيارات الثقيلة حتى 20 آذر/ مارس المقبل.

بدوره، قال مدير مشروع صناعة الشاحنات في هذا المعمل: انه سيتم توفير نحو خمسة آلاف فرصة عمل بتدشين هذا المصنع. مضيفاً: انه سيتم تزويد الصالة الآلية للإنتاج بالأدوات والتجهيزات اللازمة في أواسط الخريف المقبل، حيث ستبدأ عملية الإنتاج بعد ذلك.

 
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